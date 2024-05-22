Окупанти перекинули із Севастополя в новоросійськ ще два кораблі
Київ • УНН
росія, ймовірно, перекинула ще два кораблі, малий протичовновий корабель і базовий тральщик, з окупованого Севастополя в Криму в новоросійськ на тлі масштабних втрат поблизу Криму.
З окупованого Севастополя в Новоросійськ, імовірно, перекинуто ще два кораблі Чорноморського флоту росії. Про це повідомляє моніторингова група "Кримський вітер", пише УНН.
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Зазначається, що на супутникових знімках за 20 травня біля Південного берега Криму видно два кораблі і два катери.
Проєкт "Наші очі" відстежив їхнє переміщення вздовж Криму. Згідно з даними візуального спостереження - це малий протичовновий корабель проєкту 1124М "Альбатрос-М" та базовий тральщик проєкту 12700 "Олександрит". У складі 68-ї бригади кораблів охорони водного району, що базується в Севастополі, 4 МПК "Альбатрос-М" і 3 тральщики "Олександрит",
Кораблі супроводжували два катери типу "Раптор".
На ніч кораблі й катери зайшли до морського порту Феодосії, а вранці 21 травня вийшли з порту і продовжили рух у східному напрямку. Чи дійшов конвой до Новоросійська, даних наразі немає, додали у моніторинговій групі.
Нагадаємо
росія переміщує інфраструктуру та кораблі Чорноморського флоту до новоросійська на тлі масштабних втрат біля окупованого Криму, але не може повністю залишити півострів без того, щоб це не було розцінено як втеча.