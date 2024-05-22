Оккупанты перебросили из Севастополя в Новороссийск еще два корабля
Киев • УНН
россия, вероятно, перебросила еще два корабля, малый противолодочный корабль и базовый тральщик, из оккупированного Севастополя в Крыму в Новороссийск на фоне масштабных потерь вблизи Крыма.
Из оккупированного Севастополя в новороссийск, предположительно, переброшены еще два корабля Черноморского флота россии. Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер", пишет УНН.
Детали
Отмечается, что на спутниковых снимках за 20 мая у южного берега Крыма видны два корабля и два катера.
Проект "Наши глаза" отследил их перемещение вдоль Крыма. Согласно данным визуального наблюдения-это малый противолодочный корабль проекта 1124М" Альбатрос-м "и базовый тральщик проекта 12700"Александрит". В составе 68-й бригады кораблей охраны водного района, базирующейся в Севастополе, 4 МПК "Альбатрос-м" и 3 тральщика "Александрит",
Корабли сопровождали два катера типа "Раптор".
На ночь корабли и катера зашли в морской порт Феодосии, а утром 21 мая вышли из спорта и продолжили движение в восточном направлении. Дошел ли конвой до новороссийска, данных пока нет, добавили в мониторинговой группе.
Напомним
россия перемещает инфраструктуру и корабли Черноморского флота в новороссийск на фоне масштабных потерь у оккупированного Крыма, но не может полностью покинуть полуостров без того, чтобы это не было расценено как бегство.
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