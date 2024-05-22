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За добу рф завдала 4 ракетних удари, 37 авіаударів, 376 атак безпілотників-камікадзе

За добу рф завдала 4 ракетних удари, 37 авіаударів, 376 атак безпілотників-камікадзе

Київ • УНН

 • 71537 перегляди

Від початку доби відбулося 121 бойове зіткнення, під час яких російські окупанти завдали 4 ракетних удари, 37 авіаційних ударів із застосуванням 47 безпілотників та 376 ударів безпілотниками-камікадзе по українських позиціях.

Від початку доби відбулося 121 бойове зіткнення. Окупанти завдали 4 ракетні удари, 37 авіаударів з 47 КАБами, 376 ударів дронами-камікадзе. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

З початку доби відбулося 121 бойове зіткнення, противник завдав чотири ракетних удари п’ятьма ракетами, 37 авіаударів із застосуванням 47 КАБів та 376 ударів дронами-камікадзе, здійснив 3280 обстрілів позицій наших військ із застосуванням різних видів озброєння.

Деталі ситуації на напрямках:

На Харківському: відбулися 8 бойових зіткнень, усі - у районі села Липці та Стариця. Тривают бойові дії на напрямку Плетенівка – Вовчанськ. Ситуація залишається під контролем.

Нині повідомляється, що на Харківщині противник втратив 87 військовослужбовців і 21 одиницю військової техніки, зокрема повністю знищено дві артсистеми.

На Куп’янському: ЗСУ 22 атаки терористів. Бої продовжуються у районах Берестового та Макіївки. Ситуація контрольована.

На Лиманському: сьогодні відбито 6 атак ворога біля Торського і Невського. Окупанти скинули 4 КАБ у райони Серебрянського лісництва, Тернів, Ямполівки та Іванівки.

На Сіверському: тривають дві атаки противника у районі Виїмки. Ситуація контрольована. Поточної доби ще вісім спроб противника просунутись у напрямках Білогорівки та Верхньокамянського успіху не мали.

На Краматорському: відбулося 10 боєзіткнень. Сили оборони утримали позиції. Ворог втратив 58 осіб, знищено танк Т-90, дві БМД і чотири БМП-3, ще дві БМП-3 пошкоджено.

На Покровському: кількість атак зросла до 25. Ворожі штурмові групи та техніка намагаються вклинитися в наші бойові порядки. Ситуація залишається напруженою, триває дев'ять бойових зіткнень. За наявною інформацією, українські військові знищили російський штурмовик Су-25.

На Курахівському: бойові дії тривають в районі Георгіївки. З початку доби ворог 18 разів атакував наші підрозділи в районах Новомихайлівки, Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки.

На фронті понад сотня боєзіткнень, найбільше атак росіяни провели на Куп’янському напрямку - Генштаб 22.05.24, 20:45 • 21886 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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