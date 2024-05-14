К 15 годам тюрьмы приговорили двух боевиков, которые пытались прорвать линию обороны ВСУ в Донецкой области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
  •  102779 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
  •  104945 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  133124 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  136107 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  129356 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  174692 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210173 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214949 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  206017 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159899 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

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К 15 годам тюрьмы приговорили двух боевиков, которые пытались прорвать линию обороны ВСУ в Донецкой области

Двое российских боевиков, которые пытались прорвать украинскую оборону в Донецкой области, приговорены к 15 годам лишения свободы за государственную измену и участие в террористической организации.

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К 15 годам тюрьмы приговорили двух боевиков, которые пытались прорвать линию обороны ВСУ в Донецкой области

В Харькове растет количество пострадавших в результате вражеских ударов. В МВД показали фото разрушений

16 человек, в том числе трое детей, получили ранения и были повреждены жилые дома в Харькове в результате вражеского обстрела со стороны россии.

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В Харькове растет количество пострадавших в результате вражеских ударов. В МВД показали фото разрушений

Сына бывшего регионала, который организовал заказное убийство привлекут к суду

Сын бывшего члена Партии регионов, который организовал заказное убийство своего коллеги, чтобы получить пожизненное заключение и конфискацию имущества.

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Количество пострадавших из-за вражеских ударов по Харькову возросло до 15 - ОВА

15 человек получили ранения, в том числе 28-летний мужчина в тяжелом состоянии и 78-летняя женщина в состоянии средней тяжести, в результате вражеских обстрелов Харькова, 5 человек страдают от острой стрессовой реакции, в том числе двое детей в возрасте 8 и 12 лет.

Война •   •  4509 просмотра
Количество пострадавших из-за вражеских ударов по Харькову возросло до 15 - ОВА

В окрестностях Волчанска ведутся бои - Генштаб

Силы обороны Украины ведут бои с российскими войсками в окрестностях Волчанска на Харьковском направлении.

Война •   •  6897 просмотра
В окрестностях Волчанска ведутся бои - Генштаб

"Абсурд": Кулеба развенчал "одно из любимой лжи, которую продвигает россия" относительно мирных переговоров весной 2022 года

Кулеба развенчал "одно из любимой лжи, которую продвигает россия" относительно мирных переговоров весной 2022 года.

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"Абсурд": Кулеба развенчал "одно из любимой лжи, которую продвигает россия" относительно мирных переговоров весной 2022 года

Генштаб: на фронте состоялись уже 93 столкновений, наибольшая активность россиян - на Покровском направлении

14 мая Вооруженные силы Украины сообщили о 93 боевых столкновениях на фронте, наибольшая активность наблюдалась на Покровском направлении, где россияне совершили 30 обстрелов и 13 авиаударов.

Война •   •  6508 просмотра
Генштаб: на фронте состоялись уже 93 столкновений, наибольшая активность россиян - на Покровском направлении

Силы обороны контролируют ситуацию, продолжаются оборонительные бои на значительной части пограничной полосы: Волошин о ситуации на Харьковщине

На севере Харьковской области продолжаются активные боевые действия, при этом Вооруженные силы Украины контролируют сложную и динамичную ситуацию, ведут оборонительные бои и отражают попытки россиян закрепиться в некоторых населенных пунктах.

Война •   •  6475 просмотра
Силы обороны контролируют ситуацию, продолжаются оборонительные бои на значительной части пограничной полосы: Волошин о ситуации на Харьковщине

Под видом декораций для аквариума: из Украины пытались переслать полсотни моллюсков юрского периода

Киевские таможенники изъяли 52 окаменелых моллюсков Юрского периода возрастом 145-149 миллионов лет, которые незаконно переправляли из Запорожья в Канаду под видом аквариумных украшений.

Культура •   •  6085 просмотра
Под видом декораций для аквариума: из Украины пытались переслать полсотни моллюсков юрского периода

Стефанчук прибыл с рабочим визитом в Анкару: обсудил углубление сотрудничества с турецким коллегой Куртулмушем

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук посетил Анкару, где встретился с турецкими чиновниками, в том числе со Спикером Великого Национального Собрания, чтобы обсудить стратегическое сотрудничество, формулу мира и усиление сотрудничества между парламентами Украины и Турции.

политика •   •  7011 просмотра
Стефанчук прибыл с рабочим визитом в Анкару: обсудил углубление сотрудничества с турецким коллегой Куртулмушем