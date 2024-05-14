К 15 годам тюрьмы приговорили двух боевиков, которые пытались прорвать линию обороны ВСУ в Донецкой области

Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальные сроки заключения получили еще двое предателей, которые воевали против Сил обороны на восточном фронте. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Злоумышленники входили в состав оккупационных группировок Южного военного округа рф и участвовали в регулярных штурмах позиций ВСУ в Донецкой области. Украинские защитники взяли обоих предателей в плен во время боев в Бахмутском и Покровском районах области, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что одного из боевиков задержали после полного уничтожения его подразделения, которое пыталось прорвать оборону ВСУ на Северском направлении в феврале этого года. им оказался житель временно оккупированного Беловодска Луганской области, который в сентябре 2023 года вступил в 123-ю отдельную мотострелковую бригаду российских войск. После тренировок на полигонах его назначили в состав минометного расчета для штурма окрестностей Белогоровки.

Впоследствии боевика перебросили в район поселка Берестовое, где он безуспешно атаковал передовые подразделения ВСУ.

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Еще одним осужденным является житель временно оккупированного Енакиево. Злоумышленник с 2014 года воевал против сил АТО. Тогда он находился в составе оккупационной комендантской роты так называемого "казачьего союза области войска донского".

В начале полномасштабного вторжения рф предатель "перевелся" в 3-ю отдельную мотострелковую бригаду 1-го армейского корпуса страны-агрессора. Вместе с другими рашистами он участвовал в неоднократных попытках прорвать опорные пункты обороны ВСУ в районе Новобахмутовки.

По материалам следователей и военных контрразведчиков СБУ суд признал обоих вражеских приспешников виновными по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Преступные действия предателя из Енакиево дополнительно квалифицированы по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации).

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