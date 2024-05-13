Агенты спецслужбы рф замаскировали 15 взрывных устройств под продукты в Киеве и 4 - во Львове: детали срыва серии терактов

Украинские правоохранители изъяли 15 взрывных устройств, которые российские агенты замаскировали под продукты питания в трех торговых центрах и в одном из заведений питания Киева и еще 4 самодельных взрывных устройства на одном из предприятий оборонного назначения во Львове. Участникам агентурной сети спецслужб рф, которые планировали серию терактов в Киеве и Львове, сообщено о подозрении. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает УНН.

Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры сообщено о подозрении двум лицам-участникам сети агентов, которые по заданию спецслужб рф планировали серию терактов в Киеве и Львове - говорится в сообщении ОГП.

Одному из подозреваемых инкриминируют совершение государственной измены и покушение на совершение диверсии (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113), а другому - незаконченное покушение на совершение террористического акта (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемые во исполнение задания представителя спецслужб рф должны были заложить взрывные устройства на одном из предприятий оборонного назначения во Львове, в трех торговых центрах и в одном из заведений питания в столице. Затем они должны были взорвать их.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Спецоперация по задержанию проведена на автостоянке в последнем из торговых центров, где подозреваемые планировали заложить взрывчатку.

"Все 15 взрывных устройств, которые были замаскированы под продукты питания, были своевременно обнаружены в г. Киеве и обезврежены сотрудниками правоохранительных органов. Еще 4 самодельных взрывных устройства предварительно были изъяты в г. Львове", - рассказали в ОГП.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех причастных лиц.

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