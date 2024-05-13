российское гру готовило четыре теракта в Киеве на 9 мая: в СБУ рассказали детали

Украинские правоохранители предотвратили четыре теракта в Киеве, которые должны были состояться 9 мая. Агенты российского гру устанавливают взрывные устройства в строительных гипермаркетах известной сети и возле одного из кафе. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба СБУ, передает УНН.

Контрразведка СБУ предотвратила четыре теракта в Киеве, которые должны были состояться 9 мая. В результате многоэтапной спецоперации в столице задержаны агенты российского гру, которые устанавливали взрывные устройства в строительных гипермаркетах известной сети и возле одного из кафе - говорится в сообщении СБУ.

По данным СБУ, российские агенты замаскировали самодельные взрывные устройства в упаковки из-под чая. Они состояли из таймера, детонатора и пластичной взрывчатки с зажигательной смесью, которая должна была вызвать масштабные пожары.

По замыслу российской спецслужбы, взрывчатка должна была сдетонировать в пиковые часы посещаемости гипермаркетов, чтобы нанести максимальный вред гражданскому населению. Кроме того, ее планировали разместить среди легковоспламеняющихся материалов - чтобы такой пожар не удалось быстро ликвидировать.

Еще один теракт должен был состояться возле популярного киевского кафе. Российские агенты хотели заложить взрывные устройства в припаркованную рядом машину.

Таким образом, как отмечает СБУ, главное управление генштаба вооруженных сил рф (более известное как гру) хотело дестабилизировать ситуацию в Украине, а также послать сигнал в символический для них день 9 мая о якобы наличии в Киеве российского подполья, которое ждет прихода "русского мира".

Планируя эти теракты, российские спецслужбы в очередной раз продемонстрировали свою преступную суть. Мы сработали на опережение и вовремя сорвали планы врага. Каждый шаг преступников задокументирован - их ждет заслуженное наказание. Как и каждого, кто пытается работать в пользу рф. Символично, что даты, к которым россияне хотят приурочить свои теракты, постепенно становятся символом провала их спецслужб - заявил Председатель СБУ Василий Малюк.

Контрразведка Службы безопасности установила, что куратором терактов рф был сотрудник гру Юрий Сизов, который проходит службу в воинской части №92154.

Он лично давал указания завербованным агентам и даже записал видеоинструкцию по установке взрывного устройства в одном из магазинов этой же сети в московской области.

В частности, Юрий Сизов отвечал еще за проведение диверсии в Украине, которая должна была состояться на Львовщине в феврале 2024 года. Тогда СБУ также сыграла на опережение и предотвратила взрывы.

Сейчас Служба безопасности установила всю цепочку этой сети, включая агентурно-боевые группы, контрабандистов, которые доставляли взрывчатку с территории РФ, а также непосредственных исполнителей теракта: их задержали с поличным, когда те устанавливали взрывные устройства в третьем гипермаркете.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными ими преступлениями, в частности по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 111 (государственная измена);

ст. 113 (диверсия);



ст. 258 (террористический акт).



Им грозит пожизненное заключение.

СБУ предотвратила теракты, которые российское ГРУ планировало провести в Киеве на 9 мая