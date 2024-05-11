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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ предотвратила теракты, которые российское ГРУ планировало провести в Киеве на 9 мая

СБУ предотвратила теракты, которые российское ГРУ планировало провести в Киеве на 9 мая

Киев  •  УНН

11 мая 2024, 07:12  •  2849 просмотра

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Служба безопасности Украины предотвратила теракты в Киеве 9 мая, которые планировало российское ГРУ.

Служба безопасности Украины предотвратила теракты, которые планировало провести в Киеве на 9 мая российское Главное разведывательное управление. Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко, передает УНН.

Детали

"СБУ сработала на опережение, исполнители теракта задержаны с поличным. Также собрана доказательная база, которая безоговорочно подтверждает российский след", - отметил Дехтяренко.

СБУ обещает сообщить детали спецоперации позже.

Напомним

Служба безопасности Украины сообщила, что "разоблачила сеть агентов 5 службы фсб рф, которые готовили убийство Президента Украины" и что задержаны два полковника УГО.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаКриминал и ЧП
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