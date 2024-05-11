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СБУ запобігла терактам, які російське ГРУ планувало провести у Києві на 9 травня

СБУ запобігла терактам, які російське ГРУ планувало провести у Києві на 9 травня

Київ • УНН

 • 30522 перегляди

Служба безпеки України запобігла терактам у Києві 9 травня, які планувало російське ГРУ.

Служба безпеки України запобігла терактам, які планувало провести у Києві на 9 травня російське Головне розвідувальне управління. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко, передає УНН.

Деталі

"СБУ спрацювала на випередження, виконавців теракту затримано на гарячому. Також зібрано доказову базу, яка беззаперечно підтверджує російський слід", - зазначив Дехтяренко.

СБУ обіцяє повідомити деталі спецоперації згодом.

Нагадаємо

Служба безпеки України повідомила, що "викрила мережу агентів 5 служби фсб рф, які готували вбивство Президента України" і що затримано двох полковників УДО.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаКримінал та НП
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