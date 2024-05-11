СБУ запобігла терактам, які російське ГРУ планувало провести у Києві на 9 травня
Київ • УНН
Служба безпеки України запобігла терактам у Києві 9 травня, які планувало російське ГРУ.
Служба безпеки України запобігла терактам, які планувало провести у Києві на 9 травня російське Головне розвідувальне управління. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко, передає УНН.
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"СБУ спрацювала на випередження, виконавців теракту затримано на гарячому. Також зібрано доказову базу, яка беззаперечно підтверджує російський слід", - зазначив Дехтяренко.
СБУ обіцяє повідомити деталі спецоперації згодом.
Нагадаємо
Служба безпеки України повідомила, що "викрила мережу агентів 5 служби фсб рф, які готували вбивство Президента України" і що затримано двох полковників УДО.