російське гру готувало чотири теракти у Києві на 9 травня: в СБУ розповіли деталі
Київ • УНН
СБУ зірвала план російської агентури здійснити теракти у Києві 9 травня. Агенти російського гру встановлювали вибухові пристрої в будівельних гіпермаркетах відомої мережі та біля одного із кафе.
Українські правоохоронці запобігли чотирьом терактам у Києві, які мали відбутися 9 травня. Агенти російського гру встановлювали вибухові пристрої в будівельних гіпермаркетах відомої мережі та біля одного із кафе. Про це у понеділок повідомила пресслужба СБУ, передає УНН.
Контррозвідка СБУ запобігла чотирьом терактам у Києві, які мали відбутися 9 травня. У результаті багатоетапної спецоперації у столиці затримано агентів російського гру, які встановлювали вибухові пристрої в будівельних гіпермаркетах відомої мережі та біля одного із кафе
За даними СБУ, російські агенти замаскували саморобні вибухові пристрої в упаковки з-під чаю. Вони складалися із таймера, детонатора і пластичної вибухівки із запалювальною сумішшю, яка мала спричинити масштабні пожежі.
За задумом російської спецслужби, вибухівка повинна була здетонувати у пікові години відвідуваності гіпермаркетів, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню. Крім того, її планували розмістити серед легкозаймистих матеріалів – щоб таку пожежу не вдалося швидко ліквідувати.
Ще один теракт мав відбутися біля популярного київського кафе. Російські агенти хотіли закласти вибухові пристрої у запарковану поруч автівку.
Таким чином, як зазначає СБУ, головне управління генштабу збройних сил рф (більш відоме як гру) хотіло дестабілізувати ситуацію в Україні, а також надіслати сигнал у символічний для них день 9 травня про нібито наявність у Києві російського підпілля, яке чекає приходу "руського міра".
Плануючи ці теракти, російські спецслужби вкотре продемонстрували свою злочинну суть. Ми спрацювали на випередження і вчасно зірвали плани ворога. Кожен крок злочинців задокументовано - їх чекає заслужене покарання. Як і кожного, хто намагається працювати на користь рф. Символічно, що дати, до яких росіяни хочуть приурочити свої теракти, поступово стають символом провалу їхніх спецслужб
Контррозвідка Служби безпеки встановила, що куратором терактів рф був співробітник гру Юрій Сизов, який проходить службу у військовій частині №92154.
Він особисто давав вказівки завербованим агентам і навіть записав відеоінструкцію із встановлення вибухового пристрою в одному з магазинів цієї ж мережі у московській області.
Зокрема, Юрій Сизов відповідав ще за проведення диверсії в Україні, яка мала відбутися на Львівщині у лютому 2024 року. Тоді СБУ також зіграла на випередження і запобігла вибухам.
Зараз Служба безпеки встановила увесь ланцюжок цієї мережі, включаючи агентурно-бойові групи, контрабандистів, які доставляли вибухівку із території рф, а також безпосередніх виконавців теракту: їх затримали на гарячому, коли ті встановлювали вибухові пристрої в третьому гіпермаркеті.
Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених ними злочинів, зокрема за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 111 (державна зрада);
- ст. 113 (диверсія);
- ст. 258 (терористичний акт).
Їм загрожує довічне ув’язнення.
СБУ запобігла терактам, які російське ГРУ планувало провести у Києві на 9 травня11.05.24, 10:12 • 30522 перегляди