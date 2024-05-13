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Агенти спецслужби рф замаскували 15 вибухових пристроїв під продукти у Києві та 4 - у Львові: деталі зриву серії терактів

Агенти спецслужби рф замаскували 15 вибухових пристроїв під продукти у Києві та 4 - у Львові: деталі зриву серії терактів

Київ • УНН

 • 23596 перегляди

Російські агенти замаскували 15 вибухових пристроїв під продукти харчування у Києві та 4 у Львові, які були вилучені українськими правоохоронцями до того, як вони встигли здійснити низку запланованих терористичних атак.

Українські правоохоронці вилучили 15 вибухових пристроїв, які російські агенти замаскували під продукти харчування  у трьох торгівельних центрах і в одному із закладів харчування  Києва та ще 4 саморобні вибухові пристрої на одному із підприємств оборонного призначення у Львові. Учасникам агентурної мережі спецслужб рф, які планували серію терактів у Києві та Львові, повідомлено про підозру. Про це у понеділок повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає УНН

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом особам-учасникам мережі агентів, які за завданням спецслужб рф планували серію терактів у Києві та Львові

- йдеться у повідомленні ОГП.

Одному з підозрюваних інкримінують вчинення державної зради та замах на вчинення диверсії (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113), а іншому - незакінчений замах на вчинення терористичного акту (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України). 

  За даними слідства, підозрювані на виконання завдання представника спецслужб рф мали закласти вибухові пристрої на одному із підприємств оборонного призначення у Львові, у трьох торгівельних центрах і в одному із закладів харчування в столиці. Потім вони мали підірвати їх.

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Підозрюваних затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Спецоперацію із затримання проведено на автостоянці в останньому із торгових центрів, де підозрювані планували закласти вибухівку.

"Усі 15 вибухових пристроїв, що були замасковані під продукти харчування, були своєчасно виявлені у м. Києві та знешкоджені співробітниками правоохоронних органів. Ще 4 саморобні вибухові пристрої попередньо були вилучені у м. Львові", - розповіли в ОГП. 

На цей час тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх причетних осіб.

російське гру готувало чотири теракти у Києві на 9 травня: в СБУ розповіли деталі 13.05.24, 13:19 • 88107 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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