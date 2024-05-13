Агенти спецслужби рф замаскували 15 вибухових пристроїв під продукти у Києві та 4 - у Львові: деталі зриву серії терактів
Київ • УНН
Російські агенти замаскували 15 вибухових пристроїв під продукти харчування у Києві та 4 у Львові, які були вилучені українськими правоохоронцями до того, як вони встигли здійснити низку запланованих терористичних атак.
Українські правоохоронці вилучили 15 вибухових пристроїв, які російські агенти замаскували під продукти харчування у трьох торгівельних центрах і в одному із закладів харчування Києва та ще 4 саморобні вибухові пристрої на одному із підприємств оборонного призначення у Львові. Учасникам агентурної мережі спецслужб рф, які планували серію терактів у Києві та Львові, повідомлено про підозру. Про це у понеділок повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає УНН.
За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом особам-учасникам мережі агентів, які за завданням спецслужб рф планували серію терактів у Києві та Львові
Одному з підозрюваних інкримінують вчинення державної зради та замах на вчинення диверсії (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113), а іншому - незакінчений замах на вчинення терористичного акту (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України).
За даними слідства, підозрювані на виконання завдання представника спецслужб рф мали закласти вибухові пристрої на одному із підприємств оборонного призначення у Львові, у трьох торгівельних центрах і в одному із закладів харчування в столиці. Потім вони мали підірвати їх.
Підозрюваних затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Спецоперацію із затримання проведено на автостоянці в останньому із торгових центрів, де підозрювані планували закласти вибухівку.
"Усі 15 вибухових пристроїв, що були замасковані під продукти харчування, були своєчасно виявлені у м. Києві та знешкоджені співробітниками правоохоронних органів. Ще 4 саморобні вибухові пристрої попередньо були вилучені у м. Львові", - розповіли в ОГП.
На цей час тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх причетних осіб.
російське гру готувало чотири теракти у Києві на 9 травня: в СБУ розповіли деталі 13.05.24, 13:19 • 88107 переглядiв