Участвовали в "мясных" штурмах позиций ВСУ под Роботиным: трем предателям сообщено о подозрении

Служба безопасности собрала доказательную базу еще на трех предателей, которые воевали против Сил обороны на южном фронте. Там они принимали непосредственное участие в "мясных" штурмах оборонительных позиций ВСУ в Запорожье. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

В 2023 году злоумышленники добровольно вступили в ряды оккупационных группировок "шторм" Южного военного округа страны-агрессора. там они принимали непосредственное участие в "мясных" штурмах оборонительных позиций ВСУ на Запорожье, - говорится в сообщении.

Детали

Украинские защитники взяли всех трех фигурантов в плен во время боев в районе Роботино в декабре прошлого года и феврале этого года.

Отмечается, что один из боевиков после уничтожения его подразделения три дня скрывался в воронках на поле боя, пока не был задержан воинами Сил обороны.

По данным следствия и военной контрразведки СБУ, предателем оказался житель временно оккупированного Крыма. Отбывая "срок" в российской тюрьме за кражу, в конце 2023 года он заключил контракт с минобороны РФ и таким образом получил "досрочное освобождение" из колонии. Оттуда его сразу назначили в 5-й батальон "шторм-v" 42-й мотострелковой дивизии вооруженных сил рф.

Еще одним предателем является житель Севастополя. В октябре 2023 года он присоединился к батальону "шторм-z" 56-го десантно-штурмового полка российских войск. Находясь в должности стрелка, он сначала обустраивал огневые позиции рашистов вблизи поселка Вербово, а затем в этом районе обстреливал опорные пункты ВСУ.

СБУ заявила о разоблачении сети агентов фсб рф, которые готовили убийство Президента: задержаны два полковника УГО

Третьим фигурантом оказался житель Джанкойского района Крыма. Осенью 2023 года злоумышленник "мобилизовался" в десантно-штурмовое подразделение вооруженных сил РФ. После боевого обучения на одном из полигонов полуострова его передислоцировали на передовую под Роботино.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили всем трем задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Преступные действия боевика-рецидивиста из оккупационного "шторм-v" дополнительно квалифицированы по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Предатели находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Напомним

Четыре предателя, которые воевали против украинских войск на востоке и юге Украины в составе российских оккупационных группировок, были приговорены к 15 годам лишения свободы за государственную измену, участие в террористической группе и содействие российским вооруженным силам.