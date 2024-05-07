Брали участь у "м’ясних" штурмах позицій ЗСУ під Роботиним: трьом зрадникам повідомлено про підозру
Київ • УНН
Трьом зрадникам, які добровільно приєдналися до російсько-окупаційних угруповань та брали участь у штурмах позицій Збройних Сил України під Роботином, Служба безпеки України повідомила про підозру.
Служба безпеки зібрала доказову базу ще на трьох зрадників, які воювали проти Сил оборони на південному фронті. Там вони брали безпосередню участь у "м’ясних" штурмах оборонних позицій ЗСУ на Запоріжжі. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.
У 2023 році зловмисники добровільно вступили до лав окупаційних угруповань "шторм" Південного військового округу країни-агресора.Там вони брали безпосередню участь у "м’ясних" штурмах оборонних позицій ЗСУ на Запоріжжі,
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Українські захисники взяли всіх трьох фігурантів у полон під час боїв у районі Роботиного у грудні минулого року та лютому цього року.
Зазначається, що один із бойовиків після знищення його підрозділу три дні переховувався у вирвах на полі бою, доки не був затриманий воїнами Сил оборони.
За даними слідства та військової контррозвідки СБУ, зрадником виявився мешканець тимчасово окупованого Криму. Відбуваючи "строк" у російській тюрмі за крадіжку, в кінці 2023 року він уклав контракт з міноборони рф і таким чином отримав "дострокове звільнення" з колонії. Звідти його одразу призначили до 5-го батальйону "шторм-v" 42-ї мотострілецької дивізії збройних сил рф.
Ще одним зрадником є мешканець Севастополя. У жовтні 2023 року він приєднався до батальйону "шторм-z" 56-го десантно-штурмового полку російських військ. Перебуваючи на посаді стрільця, він спочатку облаштовував вогневі позиції рашистів поблизу селища Вербове, а згодом у цьому районі обстрілював опорні пункти ЗСУ.
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Третім фігурантом виявився житель Джанкойського району Криму. Восени 2023 року зловмисник "мобілізувався" до десантно-штурмового підрозділу збройних сил рф. Після бойового навчання на одному з полігонів півострова його передислокували на передову під Роботине.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім трьом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.
Злочинні дії бойовика-рецидивіста з окупаційного "шторм-v" додатково кваліфіковано за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.
Зрадники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.
Нагадаємо
Чотирьох зрадників, які воювали проти українських військ на сході та півдні України у складі російських окупаційних угруповань, було засуджено до 15 років позбавлення волі за державну зраду, участь у терористичній групі та сприяння російським збройним силам.