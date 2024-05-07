Брали участь у "м’ясних" штурмах позицій ЗСУ під Роботиним: трьом зрадникам повідомлено про підозру

Служба безпеки зібрала доказову базу ще на трьох зрадників, які воювали проти Сил оборони на південному фронті. Там вони брали безпосередню участь у "м’ясних" штурмах оборонних позицій ЗСУ на Запоріжжі. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

У 2023 році зловмисники добровільно вступили до лав окупаційних угруповань "шторм" Південного військового округу країни-агресора.Там вони брали безпосередню участь у "м’ясних" штурмах оборонних позицій ЗСУ на Запоріжжі, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Українські захисники взяли всіх трьох фігурантів у полон під час боїв у районі Роботиного у грудні минулого року та лютому цього року.

Зазначається, що один із бойовиків після знищення його підрозділу три дні переховувався у вирвах на полі бою, доки не був затриманий воїнами Сил оборони.

За даними слідства та військової контррозвідки СБУ, зрадником виявився мешканець тимчасово окупованого Криму. Відбуваючи "строк" у російській тюрмі за крадіжку, в кінці 2023 року він уклав контракт з міноборони рф і таким чином отримав "дострокове звільнення" з колонії. Звідти його одразу призначили до 5-го батальйону "шторм-v" 42-ї мотострілецької дивізії збройних сил рф.

Ще одним зрадником є мешканець Севастополя. У жовтні 2023 року він приєднався до батальйону "шторм-z" 56-го десантно-штурмового полку російських військ. Перебуваючи на посаді стрільця, він спочатку облаштовував вогневі позиції рашистів поблизу селища Вербове, а згодом у цьому районі обстрілював опорні пункти ЗСУ.

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Третім фігурантом виявився житель Джанкойського району Криму. Восени 2023 року зловмисник "мобілізувався" до десантно-штурмового підрозділу збройних сил рф. Після бойового навчання на одному з полігонів півострова його передислокували на передову під Роботине.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім трьом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Злочинні дії бойовика-рецидивіста з окупаційного "шторм-v" додатково кваліфіковано за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Зрадники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо

Чотирьох зрадників, які воювали проти українських військ на сході та півдні України у складі російських окупаційних угруповань, було засуджено до 15 років позбавлення волі за державну зраду, участь у терористичній групі та сприяння російським збройним силам.