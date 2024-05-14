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До 15 років тюрми засудили двох бойовиків, які намагались прорвати лінію оборони ЗСУ на Донеччині

До 15 років тюрми засудили двох бойовиків, які намагались прорвати лінію оборони ЗСУ на Донеччині

Київ • УНН

 • 20012 перегляди

Двох російських бойовиків, які намагалися прорвати українську оборону в Донецькій області, засуджено до 15 років позбавлення волі за державну зраду та участь у терористичній організації.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще двоє зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному фронті. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.

Зловмисники входили до складу окупаційних угруповань Південного військового округу рф і брали участь у регулярних штурмах позицій ЗСУ на Донеччині. Українські захисники взяли обох зрадників у полон під час боїв у Бахмутському та Покровському районах області,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що одного із бойовиків затримали після повного знищення його підрозділу, який намагався прорвати оборону ЗСУ на Сіверському напрямку в лютому цього року.Ним виявився мешканець тимчасово окупованого Біловодська Луганської області, який у вересні 2023 року вступив до 123-ї окремої мотострілецької бригади російських військ. Після тренувань на полігонах його призначили до складу мінометного розрахунку для штурму околиць Білогорівки.

Згодом бойовика перекинули в район селища Берестове, де він безуспішно атакував передові підрозділи ЗСУ.

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Ще одним засудженим є мешканець тимчасово окупованого Єнакієвого. Зловмисник з 2014 року воював проти сил АТО. Тоді він перебував у складі окупаційної комендантської роти так званого "козачого союзу області війська донського".

На початку повномасштабного вторгнення рф зрадник "перевівся" до 3-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу країни-агресора. Разом з іншими рашистами він брав участь у неодноразових спробах прорвати опорні пункти оборони ЗСУ в районі Новобахмутівки.

За матеріалами слідчих та військових контррозвідників СБУ суд визнав обох ворожих поплічників винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Злочинні дії зрадника з Єнакієвого додатково кваліфіковано за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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