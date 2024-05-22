рф дважды за сегодня неудачно пыталась атаковать район села Липцы на Харьковщине, на Купянском направлении продолжается 5 боестолкновений - Генштаб

22 мая российские войска на Харьковском направлении с начала суток дважды неудачно пытались атаковать район села Липцы. Потерь позиций не допущено. На Купянском направлении сейчас продолжается пять боестолкновений. Об этом говорится в сводке Генерального штаба по состоянию на 10.30, передает УНН.

Детали

Как указали в Генштабе, всего на фронте уже произошло 46 боевых столкновений. Оккупанты совершили три авиаудара с применением пяти КАБов, 583 обстрела позиций украинских войск. Также российские террористы задействовали для ударов 58 дронов-камикадзе.

На Харьковском направлении с начала суток уже произошло две неудачные попытки захватчиков атаковать район села Липцы. Потерь позиций не допущено.

По уточненным данным, за минувшие сутки враг потерял на Харьковском направлении более 220 человек, а также 32 единицы вооружения и военной техники, из них уничтожены танк, бронированная машина, четыре пушки и минометы, девять БПЛА и шесть единиц автомобильной техники противника.

На Купянском направлении, как указали в Генштабе, сейчас продолжается пять боестолкновений в районах населенных пунктов Синьковка, Берестово, Невское и Макеевка. Ситуация контролируемая. Враг несет потери. Так, в частности, неподалеку Берестового уничтожена боевая машина пехоты и три бронетранспортера оккупантов.

На Лиманском направлении в настоящее время отражена попытка захватчиков продвинуться вперед возле села Невское.

На Северском направлении украинские воины отражают две атаки врага в районе Выемки. Ситуация контролируемая, заверили в Генштабе.

На Краматорском направлении с начала суток противник уже шесть раз начинал попытки улучшить тактическое положение. Атакует из Бахмута, в направлениях времен Часового Яра, Ивановского и Клещиевки. Три атаки уже отбиты - уничтожены танк и две БМД оккупантов. А три боестолкновения еще продолжаются - но во время штурма в районе Ивановского уже уничтожено четыре российских боевых машины десанта. Ситуация контролируемая.

На Покровском направлении, по сравнению с прошлыми сутками, интенсивность наступательных действий врага несколько снизилась. Сейчас продолжаются три атаки захватчиков из района Очеретино.

Вчерашние 37 атак оккупантам дорого обошлись. По уточненной информации, за минувшие сутки враг на Покровском направлении потерял более 320 человек, а также 20 единиц вооружения и военной техники: уничтожено три пушки, четыре автомобиля, пять БпЛА, повреждены танк, пять бронированных машин и два автомобиля противника.

На Кураховском направлении отбиты три вражеских атаки в районах Красногоровки и Новомихайловки. Продолжается бой в районе Константиновского. Ситуация под контролем Сил обороны.

С начала суток на Времовском направлении наши воины отбили два штурма, в районах Урожайного и Старомайорского. Потерь наших позиций не допущено.

На Приднепровском направлении враг трижды атаковал украинских защитников на плацдарме на левом берегу реки Днепр. Успеха не имел.

На остальных направлениях, как сообщили в Генштабе, обстановка существенных изменений не претерпела.

Еще плюс 1300 оккупантов и 22 БМП: Генштаб обновил данные о потерях врага