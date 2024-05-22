рф сьогодні двічі невдало намагалась атакувати район села Липці на Харківщині, на Куп’янському напрямку триває 5 боєзіткнень - Генштаб

22 травня російські війська на Харківському напрямку з початку доби двічі невдало намагались атакувати район села Липці. Втрат позицій не допущено. На Куп’янському напрямку зараз триває п’ять боєзіткнень. Про це йдеться у зведені Генерального Штабу станом на 10.30, передає УНН.

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Як вказали в Генштабі, загалом на фронті вже відбулося 46 бойових зіткнень. Окупанти здійснили три авіаудари із застосуванням п’яти КАБів, 583 обстріли позицій українських військ. Також російські терористи задіяли для ударів 58 дронів-камікадзе.

На Харківському напрямку від початку доби вже відбулося дві невдалі спроби загарбників атакувати район села Липці. Втрат позицій не допущено.

За уточненими даними, за минулу добу ворог втратив на Харківському напрямку понад 220 осіб, а також 32 одиниці озброєння та військової техніки, із них знищено танк, броньовану машину, чотири гармати і міномети, дев’ять БпЛА та шість одиниць автомобільної техніки противника.

На Куп’янському напрямку, як вказати у Генштабі, зараз триває п’ять боєзіткнень в районах населених пунктів Синьківка, Берестове, Невське та Макіївка. Ситуація контрольована. Ворог зазнає втрат. Так, зокрема, неподалік Берестового знищено бойову машину піхоти та три бронетранспортери окупантів.

На Лиманському напрямку на цей час відбито спробу загарбників просунутись уперед біля села Невське.

На Сіверському напрямку українські воїни відбивають дві атаки ворога в районі Виїмки. Ситуація контрольована, запевнили у Генштабі.

На Краматорському напрямку від початку доби противник уже шість разів починав спроби покращити тактичне положення. Атакує з Бахмута, у напрямках Часів Яр, Іванівське та Кліщіївка. Три атаки вже відбито - знищено танк та дві БМД окупантів. А три боєзіткнення ще тривають – але під час штурму в районі Іванівського вже знищено чотири російських бойових машини десанту. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку, у порівнянні з минулою добою, інтенсивність наступальних дій ворога дещо знизилась, зауважили у Генштабі. Зараз тривають три атаки загарбників з району Очеретиного.

Вчорашні 37 атак окупантам дорого обійшлися. За уточненою інформацією, за минулу добу ворог на Покровському напрямку втратив понад 320 осіб, а також 20 одиниць озброєння та військової техніки: знищено три гармати, чотири автомобілі, п’ять БпЛА, пошкоджено танк, п’ять броньованих машин та два автомобілі противника.

На Курахівському напрямку відбито три ворожих атаки в районах Красногорівки та Новомихайлівки. Триває бій в районі Костянтинівського. Ситуація під контролем Сил оборони.

Від початку доби на Времівському напрямку наші воїни відбили два штурми, в районах Урожайного і Старомайорського. Втрат наших позицій не допущено.

На Придніпровському напрямку ворог тричі атакував українських захисників на плацдармі на лівому березі річки Дніпро. Успіху не мав.

На решті напрямків, як повідомили у Генштабі, обстановка суттєвих змін не зазнала.

Ще плюс 1300 окупантів і 22 БМП: Генштаб оновив дані про втрати ворога