Ще плюс 1300 окупантів і 22 БМП: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 496 370 осіб особового складу і 7611 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 496 370 осіб, 7611 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 496 370 (+1300) осіб,
- танків ‒ 7611 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14721 (+22) од,
- артилерійських систем – 12820 (+41) од,
- РСЗВ – 1077 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 812 (+1) од,
- літаків – 354 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10346 (+56),
- крилаті ракети ‒ 2208 (+1),
- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17442 (+59) од,
- спеціальна техніка ‒ 2090 (+5).
На фронті за добу відбулося 94 бойові зіткнення – Генштаб21.05.24, 23:17 • 49282 перегляди