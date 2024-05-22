Еще плюс 1300 оккупантов и 22 БМП: Генштаб обновил данные о потерях врага

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
  •  110273 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
  •  109573 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
  •  114828 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
  •  111399 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  103827 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  205609 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
20 мая 2024, 07:28  •  131614 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  198799 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  183167 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191661 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

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20 мая 2024, 12:30  •  205609 просмотра
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Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  371608 просмотра

Еще плюс 1300 оккупантов и 22 БМП: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 496 370 человек личного состава и 7611 танков.

Общество •   •  20699 просмотра
Еще плюс 1300 оккупантов и 22 БМП: Генштаб обновил данные о потерях врага

Оккупанты 391 раз ударили по Запорожской области

Российские войска нанесли 391 удар по 8 населенным пунктам в Запорожской области, включая ракетные удары, авиаудары, атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы, в результате которых были разрушены жилые здания, но жертв среди гражданского населения не было.

Общество •   •  20116 просмотра
Оккупанты 391 раз ударили по Запорожской области

Силы ПВО уничтожили 24 из 24"шахедов"

Силы противовоздушной обороны Украины успешно сбили все 24 ударных беспилотника "шахед", запущенные Россией во время ночной атаки на различные регионы страны.

Война •   •  19120 просмотра
Силы ПВО уничтожили 24 из 24"шахедов"

Энергетики частично восстановили электроснабжение на Сумщине

Энергетики восстановили электроснабжение в Сумском, Роменском и Ахтырском районах после того, как ночью 22 мая в результате вражеского авиаудара было нарушено электроснабжение, тогда как в Шосткинском и Конотопском районах продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

Общество •   •  18760 просмотра
Энергетики частично восстановили электроснабжение на Сумщине

Пентагон сообщил о переброске в Британию стратегических бомбардировщиков

США перебросили четыре стратегических бомбардировщика B-52 в Великобританию для проведения запланированных учений с союзниками по НАТО и региональными партнерами.

Война •   •  47015 просмотра
Пентагон сообщил о переброске в Британию стратегических бомбардировщиков

Министр обороны Италии госпитализирован из-за проблем с сердцем

Министр обороны Италии Гвидо крозетто был госпитализирован из-за проблем с сердцем после того, как досрочно покинул заседание Высшего совета обороны.

политика •   •  18163 просмотра
Министр обороны Италии госпитализирован из-за проблем с сердцем

Администрацию Байдена раскритиковали за отправку оружия Кении, а не Украине

Администрацию Байдена обвиняют в том, что она в обход Конгресса предоставила Гаити военную помощь на сумму в десятки миллионов долларов, что потенциально может подорвать поддержку Украины из-за ограниченности ресурсов.

Война •   •  18878 просмотра
Администрацию Байдена раскритиковали за отправку оружия Кении, а не Украине

22 мая: Международный день биологического разнообразия, день Шерлока Холмса

Сегодня, 22 мая, экозащитники и любители природы во многих странах мира могут присоединиться к разнообразным мероприятиям по случаю Международного дня биологического разнообразия, которое на НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ включает в себя бактерии, грибы, растения и животных, и насчитывает около девяти миллионов разнообразных видов.

УНН Lite •   •  57319 просмотра
22 мая: Международный день биологического разнообразия, день Шерлока Холмса

Вьетнам избрал президента

Национальное собрание Вьетнама избрало 66-летнего министра безопасности в Ван Тхионго новым президентом Вьетнама.

политика •   •  30071 просмотра
Вьетнам избрал президента

Bloomberg: компании могут отключить чипсеты, если Китай вторгнется на Тайвань

Голландский производитель микрочипов ASML сообщил США, что может удаленно отключить оборудование для производства чипов на тайваньском заводе TSMC, если Китай вторгнется на остров.

Экономика •   •  66308 просмотра
Bloomberg: компании могут отключить чипсеты, если Китай вторгнется на Тайвань