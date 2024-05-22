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Еще плюс 1300 оккупантов и 22 БМП: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 496 370 человек личного состава и 7611 танков.
Оккупанты 391 раз ударили по Запорожской области
Российские войска нанесли 391 удар по 8 населенным пунктам в Запорожской области, включая ракетные удары, авиаудары, атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы, в результате которых были разрушены жилые здания, но жертв среди гражданского населения не было.
Силы ПВО уничтожили 24 из 24"шахедов"
Силы противовоздушной обороны Украины успешно сбили все 24 ударных беспилотника "шахед", запущенные Россией во время ночной атаки на различные регионы страны.
Энергетики частично восстановили электроснабжение на Сумщине
Энергетики восстановили электроснабжение в Сумском, Роменском и Ахтырском районах после того, как ночью 22 мая в результате вражеского авиаудара было нарушено электроснабжение, тогда как в Шосткинском и Конотопском районах продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.
Пентагон сообщил о переброске в Британию стратегических бомбардировщиков
США перебросили четыре стратегических бомбардировщика B-52 в Великобританию для проведения запланированных учений с союзниками по НАТО и региональными партнерами.
Министр обороны Италии госпитализирован из-за проблем с сердцем
Министр обороны Италии Гвидо крозетто был госпитализирован из-за проблем с сердцем после того, как досрочно покинул заседание Высшего совета обороны.
Администрацию Байдена раскритиковали за отправку оружия Кении, а не Украине
Администрацию Байдена обвиняют в том, что она в обход Конгресса предоставила Гаити военную помощь на сумму в десятки миллионов долларов, что потенциально может подорвать поддержку Украины из-за ограниченности ресурсов.
22 мая: Международный день биологического разнообразия, день Шерлока Холмса
Сегодня, 22 мая, экозащитники и любители природы во многих странах мира могут присоединиться к разнообразным мероприятиям по случаю Международного дня биологического разнообразия, которое на НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ включает в себя бактерии, грибы, растения и животных, и насчитывает около девяти миллионов разнообразных видов.
Вьетнам избрал президента
Национальное собрание Вьетнама избрало 66-летнего министра безопасности в Ван Тхионго новым президентом Вьетнама.
Bloomberg: компании могут отключить чипсеты, если Китай вторгнется на Тайвань
Голландский производитель микрочипов ASML сообщил США, что может удаленно отключить оборудование для производства чипов на тайваньском заводе TSMC, если Китай вторгнется на остров.