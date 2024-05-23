В Харьковской области из-за вражеских обстрелов за сутки 20 пострадавших

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли Харьков и по меньшей мере два района Харьковской области, известно о 20 пострадавших, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

По его словам:

14:02 город Харьков. В результате обстрела КАБ по Шевченковскому району повреждено остекление окон в 3-х многоквартирных жилых домах, здания двух кафе, автомойку, остекление АЗС, здание СТО, здание продовольственного магазина, 2 трамвая и 11 автомобилей. Уничтожен 1 автомобиль. Холодногорский район. В результате обстрела КАБ повреждено помещение предприятия, которое не эксплуатировалось. Пострадали 12 человек.

18:40 поселок Купянск-Узловой. Вследствие вражеского обстрела военными рф поврежден дом и газопровод.

08:15 город Чугуев. В результате обстрела горел первый и второй этаж детского сада. Повреждены 3 многоквартирных жилых дома, здание детского сада, помещения магазинов, офисное помещение, аптека и 4 автомобиля. Пострадали 8 человек.

"На Харьковском направлении отражено 8 атак противника в районах сел Липцы и Старица. Продолжаются боевые действия на направлении Плетеневка - Волчанск. Ситуация контролируется Силами обороны. На Купянском направлении силы обороны отбили 22 атаки захватчиков. Еще продолжаются четыре боевых столкновения в районах Берестового и Макеевки. Ситуация контролируется", - сообщил Синегубов.

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