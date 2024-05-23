На Харківщині через ворожі обстріли за добу 20 постраждалих
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Харків і щонайменше два райони Харківської області, поранивши 20 осіб і пошкодивши житлові будинки, підприємства, транспортні засоби та інфраструктуру.
Російські війська минулої доби обстріляли Харків та щонайменше два райони Харківської області, відомо про 20 постраждалих, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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З його слів:
- 14:02 місто Харків. Внаслідок обстрілу КАБ по Шевченківському району пошкоджено скління вікон у 3-х багатоквартирних житлових будинках, будівлі двох кафе, автомийку, скління АЗС, будівля СТО, будівля продовольчого магазину, 2 трамваї та 11 автомобілів. Знищено 1 автомобіль. Холодногірський район. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приміщення підприємства, яке не експлуатувалося. Постраждали 12 людей.
- 18:40 селище Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок ворожого обстрілу військовими рф пошкоджено будинок та газопровід.
- 08:15 місто Чугуїв. Внаслідок обстрілу горів перший та другий поверх дитячого садочку. Пошкоджено 3 багатоквартирні житлові будинки, будівлю дитячого садочка, приміщення магазинів, офісне приміщення, аптека та 4 автомобілі. Постраждали 8 людей.
"На Харківському напрямку відбито 8 атак противника в районах сіл Липці та Стариця. Тривают бойові дії на напрямку Плетенівка - Вовчанськ. Ситуація контролюється Силами оборони. На Куп'янському напрямку сили оборони відбили 22 атаки загарбників. Ще тривають чотири бойові зіткнення в районах Берестового та Макіївки. Ситуація контрольована", - повідомив Синєгубов.
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