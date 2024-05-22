Максимум уваги усьому прикордонню зараз і не лише на Харківщині, але й на Сумщині - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський обговорив ситуацію на фронті з військовим командуванням, наголосивши на максимальній увазі до всього кордону та нанесенні максимальних втрат російським окупантам.
Сьогодні Президент України Володимир Зеленський обговорив з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським фронтову ситуацію. Необхідно приділити максимум уваги усьому прикордонню зараз, і не лише у Харківській області, але й також на Сумщині Сили оборони мають якнайбільше завдавати втрат окупанту, передає УНН.
Говорив сьогодні із генералом Сирським щодо фронтової ситуації. Доповідь Головкома була вранці і от нещодавно. Напрямки основних боїв не змінились. Це передусім Покровський та інші донецькі напрямки. Також Купʼянський напрямок на Харківщині. Максимум уваги – усьому прикордонню зараз, і не лише у Харківській області, але й також на Сумщині
Він додав, що завдання для наших підрозділів, загалом для Сил оборони теж незмінне.
"Ми маємо якнайбільше завдавати втрат окупанту. І я дякую кожному воїну, кожному солдату і командиру, які дійсно влучні, які дійсно забезпечують нам усім – усій нашій державі – необхідні результати", - додав Зеленський.
Окремо Президент подякував бійцям 57 окремої мотопіхотної бригади, що обороняють Вовчанськ, 82 окремої десантно-штурмової бригади та бійцям 47 окремої механізованої бригади, які відбивають окупанта на Покровському напрямку.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів спеціальну нараду, де було обговорено питання виробництва дронів, систем РЕБ, ракет та протидію російським керованим авіабомбам. Президент наголосив, що Україні потрібні системи і тактики, які дозволять захищати наші позиції, наші міста і громади від російських бомб.