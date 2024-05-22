Максимум внимания всему приграничью сейчас и не только на Харьковщине, но и на Сумщине - Зеленский

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским фронтовую ситуацию. Необходимо уделить максимум внимания всему приграничью сейчас, и не только в Харьковской области, но и также на Сумщине Силы обороны должны как можно больше наносить потери оккупанту, передает УНН.

Говорил сегодня с генералом Сырским по фронтовой ситуации. Доклад Главкома был утром и вот недавно. Направления основных боев не изменились. Это прежде всего Покровское и другие донецкие направления. Также Купянское направление на Харьковщине. Максимум внимания - всему приграничью сейчас, и не только в Харьковской области, но и также на Сумщине - сказал Зеленский в вечернем обращении.

Он добавил, что задача для наших подразделений, в целом для Сил обороны тоже неизменна.

"Мы должны как можно больше наносить потери оккупанту. И я благодарю каждого воина, каждого солдата и командира, которые действительно меткие, которые действительно обеспечивают нам всем - всему нашему государству - необходимые результаты", - добавил Зеленский.

Отдельно Президент поблагодарил бойцов 57 отдельной мотопехотной бригады, обороняющих Волчанск, 82 отдельной десантно-штурмовой бригады и бойцов 47 отдельной механизированной бригады, которые отбивают оккупанта на Покровском направлении.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел специальное совещание, где обсуждались вопросы производства дронов, систем РЭБ, ракет и противодействие российским управляемым авиабомбам. Президент подчеркнул, что Украине нужны системы и тактики, которые позволят защищать наши позиции, наши города и громады от российских бомб.