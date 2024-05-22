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Максимум внимания всему приграничью сейчас и не только на Харьковщине, но и на Сумщине - Зеленский
Президент Зеленский обсудил ситуацию на фронте с военным командованием, отметив максимальное внимание ко всей границе и нанесении максимальных потерь российским оккупантам.
Покушение на премьера Словакии: состояние здоровья Фицо не позволяет транспортировать его в Братиславу
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо остается в тяжелом, но стабильном состоянии в больнице Рузвельта после покушения на него, а его перевод в Братиславу невозможен еще несколько дней.
На фронте более сотни боестолкновений, больше всего атак россияне провели на Купянском направлении - Генштаб
Согласно вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 21 мая на фронте зафиксировано 105 боевых столкновений, больше всего - на Купянском направлении.
Зеленский: Украине нужны системы и тактики, которые позволят защищать наши позиции, наши города и громады от российских бомб
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу, на которой обсудил производство в Украине беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы, ракет и противодействие российским управляемым авиабомбам, отметив необходимость систем и тактики защиты от российских бомб.
Минобороны: более 800 тыс. украинцев обновили военные данные через приложение "Резерв+"
Более 805 000 украинцев успешно обновили свои военно-учетные данные через приложение "Резерв+", сообщили в Министерстве обороны Украины.
Конфликт между мужчиной и представителями ТЦК в Харькове: в Центре комплектования отреагировали
В Харькове во время боевой тревоги произошел конфликт между гражданскими лицами и военнослужащими, в результате которого был ранен военнослужащий, который подвергся нападению со стороны гражданских лиц в состоянии алкогольного опьянения. В Харьковском областном ТЦК и СП начали внутреннюю проверку из-за действий военного.
Китай ввел санкции против 12 американских производителей оружия
Китай ввел санкции против 12 американских производителей оружия и их руководителей за якобы продажу оружия Тайваню и игнорирование позиции Китая по "украинскому кризису".
Уже начала химиотерапию и, вероятно, теряет вес: СМИ сообщили подробности о состоянии здоровья Кейт Миддлтон
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая борется с раком, уже начала химиотерапию и страдает от выпадения волос и потери веса в качестве побочных эффектов, сообщают СМИ.
Масштабная воздушная тревога в Украине: в Воздушных силах предупредили о скоростной цели через Кривой Рог
Военно-воздушные силы Украины объявили предупреждение повышенной готовности о скоростной цели, движущейся на север над Кривым Рогом, что вызывает беспокойство из-за потенциальной угрозы баллистических ракет.
Украина призывает МАГАТЭ усилить стандарты ядерной безопасности в условиях российской агрессии
Украина призывает МАГАТЭ усилить стандарты ядерной безопасности, чтобы противостоять вооруженным конфликтам и привлекать страны к ответственности за нарушения, поскольку действия россии на Запорожской АЭС и Севастопольском исследовательском реакторе в Крыму создали беспрецедентные риски и приравниваются к ядерному терроризму.