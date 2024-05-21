По сравнению с прошлыми сутками количество боевых столкновений на Харьковщине вдвое уменьшилось - Волошин

Ситуация на Харьковщине остается сложной, но Силы обороны стабилизируют ее, в частности в Волчанске. Враг продолжает попытки прорвать оборону возле Липцов, Волчанска и Старицы, сочетая штурмы с авиационными ударами. Об этом рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

По словам Волошина, сейчас ситуация на Харьковщине остается сложной, она динамично меняется, однако Силы обороны стабилизируют ситуацию, в частности в городе Волчанск. Враг не оставляет попыток прорвать оборону украинских подразделений у Липцев, Волчанска и Старицы. Свои штурмы они сочетают с авиационными ударами.

За вчерашние сутки были прилеты в Липцах и по Харькову в частности. За эту неделю враг совершил 83 атаки и уже на это утро произошло 5 боевых столкновений на том направлении. Вообще по сравнению с прошлыми сутками количество боевых столкновений уменьшилось вдвое - сказал спикер.

По его словам враг также не оставляет попыток сосредоточить свои силы в направлении Стрелечье-Липцы и захватить город Волчанск с последующим выходом к Белому Колодезю. С этой целью вблизи границ россияне создали и усилили оперативно-тактическую группировку войск "Север".

Наши силы обороны вытесняют оккупационные войска в направлении населенного пункта Глубокое и в районе Волчанска, где враг намеревался закрепиться в жилой зоне - добавил Волошин.

Напомним,

На Харьковском направлении Силы обороны отражают вражескую атаку в направлении Липцев, нанеся российским оккупантам значительные потери на этом направлении за прошедшие сутки: 263 человека, 52 единицы техники. На Купянском направлении в районах Синьковки и Берестового продолжаются бои.