У порівнянні з минулою добою кількість бойових зіткнень на Харківщині вдвічі поменшало – Волошин
Київ • УНН
Ситуація в Харківській області залишається складною, але Сили оборони стабілізують її, кількість бойових зіткнень зменшилася вдвічі порівняно з попередньою добою.
Ситуація на Харківщині залишається складною, але Сили оборони стабілізують її, зокрема у Вовчанську. Ворог продовжує спроби прорвати оборону біля Липців, Вовчанська та Стариці, поєднуючи штурми з авіаційними ударами. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
За словами Волошина, наразі ситуація на Харківщині залишається складною, вона динамічно змінюється, однак Сили оборони стабілізовують ситуацію, зокрема у місті Вовчанськ. Ворог не полишає спроб прорвати оборону українських підрозділів біля Липців, Вовчанська та Стариці. Свої штурми вони поєднують з авіаційними ударами.
За вчорашню добу були прильоти у Липцях та по Харкову зокрема. За цей тиждень ворог здійснив 83 атаки і вже на цей ранок відбулося 5 бойових зіткнень на тому напрямку. Взагалі у порівнянні з минулою добою кількість бойових зіткнень зменшилась вдвічі
За його словами ворог також не полишає спроб зосереджувати свої сили у напрямку Стрілече-Липці та захопити місто Вовчанськ з подальшим виходом до Білого Колодязя. З цією метою поблизу кордонів росіяни створили та посилили оперативно-тактичне угрупування військ "Сєвєр".
Наші сили оборони витісняють окупаційні війська у напрямку населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанська, де ворог мав намір закріпитись у житловій зоні
Нагадаємо
На Харківському напрямку Сили оборони відбивають ворожу атаку у напрямку Липців, завдавши російським окупантам значних втрат на цьому напрямку минулої доби: 263 особи, 52 одиниці техніки. На Куп'янському напрямку у районах Синьківки та Берестового продовжуються бої.