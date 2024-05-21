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У порівнянні з минулою добою кількість бойових зіткнень на Харківщині вдвічі поменшало – Волошин

У порівнянні з минулою добою кількість бойових зіткнень на Харківщині вдвічі поменшало – Волошин

Київ • УНН

 • 36387 перегляди

Ситуація в Харківській області залишається складною, але Сили оборони стабілізують її, кількість бойових зіткнень зменшилася вдвічі порівняно з попередньою добою.

Ситуація на Харківщині залишається складною, але Сили оборони стабілізують її, зокрема у Вовчанську. Ворог продовжує спроби прорвати оборону біля Липців, Вовчанська та Стариці, поєднуючи штурми з авіаційними ударами. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

За словами Волошина, наразі ситуація на Харківщині залишається складною, вона динамічно змінюється, однак Сили оборони стабілізовують ситуацію, зокрема у місті Вовчанськ. Ворог не полишає спроб прорвати оборону українських підрозділів біля Липців, Вовчанська та Стариці. Свої штурми вони поєднують з авіаційними ударами.

За вчорашню добу були прильоти у Липцях та по Харкову зокрема. За цей тиждень ворог здійснив 83 атаки і вже на цей ранок відбулося 5 бойових зіткнень на тому напрямку. Взагалі у порівнянні з минулою добою кількість бойових зіткнень зменшилась вдвічі

- сказав речник.

За його словами ворог також не полишає спроб зосереджувати свої сили у напрямку Стрілече-Липці та захопити місто Вовчанськ з подальшим виходом до Білого Колодязя. З цією метою поблизу кордонів росіяни створили та посилили оперативно-тактичне угрупування військ "Сєвєр".

Наші сили оборони витісняють окупаційні війська у напрямку населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанська, де ворог мав намір закріпитись у житловій зоні

- додав Волошин.

Нагадаємо

На Харківському напрямку Сили оборони відбивають ворожу атаку у напрямку Липців, завдавши російським окупантам значних втрат на цьому напрямку минулої доби: 263 особи, 52 одиниці техніки. На Куп'янському напрямку у районах Синьківки та Берестового продовжуються бої.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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