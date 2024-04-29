Серія вибухів пролунала у Харкові: окупанти бʼють КАБами
Київ • УНН
У Харкові сталася серія вибухів внаслідок обстрілу російських окупантів.
Серія вибухів пролунала у Харкові, по місту бʼють КАБами. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
У Харкові серія вибухів. По місту бʼють КАБами. Будьте обережні
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупант завдав ударів і по Харківському району.
"Окупанти завдають ударів по Харкову та району. Будьте в укриттях!" - повідомив Синєгубов.
По Харківщині росіяни били з РСЗВ, артилерією і КАБами, є поранені - ОВА 29.04.24, 08:25 • 53019 переглядiв