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Серія вибухів пролунала у Харкові: окупанти бʼють КАБами

Серія вибухів пролунала у Харкові: окупанти бʼють КАБами

Київ • УНН

 • 18146 перегляди

У Харкові сталася серія вибухів внаслідок обстрілу російських окупантів.

Серія вибухів пролунала у Харкові, по місту бʼють КАБами. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

У Харкові серія вибухів. По місту бʼють КАБами. Будьте обережні 

- повідомив Терехов.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупант завдав ударів і по Харківському району.

"Окупанти завдають ударів по Харкову та району. Будьте в укриттях!" - повідомив Синєгубов.

По Харківщині росіяни били з РСЗВ, артилерією і КАБами, є поранені - ОВА 29.04.24, 08:25 • 53019 переглядiв

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