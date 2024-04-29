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Смертоносна атака рф на Одесу: 4 загиблих і 29 поранених

Смертоносна атака рф на Одесу: 4 загиблих і 29 поранених

Київ • УНН

 • 22793 перегляди

Чотири людини загинули, 29 отримали поранення, в тому числі двоє дітей, в результаті ракетного обстрілу наебрежної Одеси, що спричинив пожежу в замку Ківалова

В Одесі рятувальники загасили пожежу в "Замку Ківалова", що спалахнула через ракетний удар росіян. Із очевидцями атаки працюють психологи. У ДСНС показали як рятувальники ліквідовують наслідки атаки, передає УНН.

За попередньою інформацією, станом на цю годину, загинули 4 людини, ще 29 травмовані, серед постраждалих 2 дитини.

Станом на 22:00 четверо людей загинули, також вбито собаку. Ще один чоловік помер, внаслідок інсульту, який спровокувала атака. 32 людей поранені, 25 знаходяться у лікарнях, серед них двоє дітей та вагітна. Дівчинка, якій немає й пʼяти років, у вкрай важкому стані. Ще шестеро дорослих також в реанімації. Наші лікарі роблять все можливе і неможливе.

- розповів про стан постраждалих голова ОВА.

Деталі

Зазначається, що вогнеборці ліквідували масштабну пожежу мансардного поверху у чотириповерховій будівлі на площі 600 кв.м.  

Психологи ДСНС та національної поліції  надали допомогу 37 людям, зокрема й двом діткам.

Зеленський заслухав доповіді щодо ситуації в Одесі та Харкові після атаки рф29.04.24, 21:58 • 19600 переглядiв

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що в результаті російського ракетного обстрілу Одеси загинули чотири людини і 28 зазнали поранення, в тому числі двоє дітей, що стало приводом для кримінального розслідування за порушення законів і звичаїв війни.

Окупанти вгатили по Одеській набережній. Через що спалахнув "Замок Ківалова".

Під час останньої російської атаки на Одесу поранено колишнього голову ЦВК Сергія Ківалова29.04.24, 20:02 • 155293 перегляди

Тетяна Салганік

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