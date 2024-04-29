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Смертоносна атака рф на Одесу: у прокуратурі розпочали розслідування і показали наслідки удару

Смертоносна атака рф на Одесу: у прокуратурі розпочали розслідування і показали наслідки удару

Київ • УНН

 • 59555 перегляди

Чотири людини загинули і 28 отримали поранення, в тому числі двоє дітей, в результаті російського ракетного обстрілу Одеси, що стало приводом для кримінального розслідування за порушення законів і звичаїв війни.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, а також показали наслідки удару, передає УНН.

"... розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", - повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Деталі

За даними слідства, 29 квітня близько 18:30 збройні сили рф здійснили ракетний удар по Одесі.

Наразі відомо про 4 загиблих та 28 постраждалих, серед яких двоє дітей 5 та 16 років. Постраждалим надається медична допомога.

Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії рф.

Під час останньої російської атаки на Одесу поранено колишнього голову ЦВК Сергія Ківалова29.04.24, 20:02 • 155293 перегляди

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