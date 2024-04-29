Смертоносна атака рф на Одесу: у прокуратурі розпочали розслідування і показали наслідки удару
Київ • УНН
Чотири людини загинули і 28 отримали поранення, в тому числі двоє дітей, в результаті російського ракетного обстрілу Одеси, що стало приводом для кримінального розслідування за порушення законів і звичаїв війни.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, а також показали наслідки удару, передає УНН.
"... розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", - повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
Деталі
За даними слідства, 29 квітня близько 18:30 збройні сили рф здійснили ракетний удар по Одесі.
Наразі відомо про 4 загиблих та 28 постраждалих, серед яких двоє дітей 5 та 16 років. Постраждалим надається медична допомога.
Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.
На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії рф.
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