Смертоносная атака рф на Одессу: в прокуратуре начали расследование и показали последствия удара

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, а также показали последствия удара, передает УНН.

«... начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», - сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Детали

По данным следствия, 29 апреля около 18:30 вооруженные силы рф осуществили ракетный удар по Одессе.

Известно о 4 погибших и 28 пострадавших, среди которых двое детей 5 и 16 лет. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.

На местах событий прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии рф.

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов