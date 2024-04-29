Смертоносная атака рф на Одессу: 4 погибших и 29 раненых - ГСЧС

В Одессе спасатели потушили пожар в "Замке Кивалова", вспыхнувший из-за ракетного удара россиян. С очевидцами атаки работают психологи. В ГСЧС показали как спасатели ликвидируют последствия атаки, передает УНН.

По предварительной информации, по состоянию на этот час, погибли 4 человека, еще 29 травмированы, среди пострадавших 2 ребенка.

По состоянию на 22:00 четыре человека погибли, также убита собака. Еще один мужчина скончался в результате инсульта, спровоцированного атакой. 32 человека ранены, 25 находятся в больницах, среди них двое детей и беременна. Девочка, которой нет и пяти лет, в крайне тяжелом состоянии. Еще шесть взрослых также в реанимации. Наши врачи делают все возможное и невозможноею - рассказал о состоянии пострадавши хглава ОВА.

Детали

Отмечается, что пожарные ликвидировали масштабный пожар мансардного этажа в четырехэтажном здании на площади 600 кв.м.

Психологи ГСЧС и национальной полиции оказали помощь 37 людям, в том числе и двум детям.

По предварительной информации, по состоянию на этот час, погибли 4 человека, еще 29 травмированы, среди пострадавших 2 ребенка.

Зеленский заслушал доклады по ситуации в Одессе и Харькове после атаки рф

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что в результате российского ракетного обстрела Одессы погибли четыре человека и 28 получили ранения, в том числе двое детей, что стало поводом для уголовного расследования за нарушение законов и обычаев войны.

Оккупанты вколотили по Одесской набережной. Из-за чего вспыхнул "Замок Кивалова".

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов