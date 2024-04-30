российский удар по Одессе: количество погибших возросло до 5

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
  •  115810 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
  •  127177 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  190586 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  163792 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  185920 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  160493 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  142754 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126910 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  98705 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  86491 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Новости по теме
российский удар по Одессе: количество погибших возросло до 5

российский удар по Одессе: количество погибших возросло до 5

  •  2670 просмотра
Николаевщина: россияне обстреляли из артиллерии две громады, повреждена ЛЭП возле базы отдыха

Николаевщина: россияне обстреляли из артиллерии две громады, повреждена ЛЭП возле базы отдыха

  •  3731 просмотра
Украина призвала Всемирную организацию интеллектуальной собственности закрыть офис в рф

Украина призвала Всемирную организацию интеллектуальной собственности закрыть офис в рф

  •  4278 просмотра
Вечером оккупанты ударили по Никопольщине: повреждены жилые дома

Вечером оккупанты ударили по Никопольщине: повреждены жилые дома

  •  4947 просмотра
Еще плюс 1250 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1250 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  5096 просмотра
В США во время ареста преступника погибли четверо полицейских

В США во время ареста преступника погибли четверо полицейских

  •  5585 просмотра
За сутки на фронте зафиксировали 115 боевых столкновений - Генштаб

За сутки на фронте зафиксировали 115 боевых столкновений - Генштаб

  •  5787 просмотра
Красный Крест решил не прекращать работу российского отделения, несмотря на нарушение правил нейтралитета - СМИ

Красный Крест решил не прекращать работу российского отделения, несмотря на нарушение правил нейтралитета - СМИ

  •  7411 просмотра
Франция, Германия и Польша призвали ЕС усилить борьбу с российской пропагандой

Франция, Германия и Польша призвали ЕС усилить борьбу с российской пропагандой

  •  6910 просмотра
Армия рф атаковала 254 раза Запорожскую область, в частности ударила из авиации по Малой Токмачке

Армия рф атаковала 254 раза Запорожскую область, в частности ударила из авиации по Малой Токмачке

  •  6610 просмотра

Популярные

Нардепы Ивахив и Палица уже почти год не посещают заседания Рады - Bihus.Info

Нардепы Ивахив и Палица уже почти год не посещают заседания Рады - Bihus.Info

  •  50684 просмотра
В Крыму раздаются взрывы вблизи Симферополя: оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту

В Крыму раздаются взрывы вблизи Симферополя: оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту

  •  56133 просмотра
Президент Литвы поддержал идею о возвращении в Украину военнообязанных мужчин

Президент Литвы поддержал идею о возвращении в Украину военнообязанных мужчин

  •  50397 просмотра
Убийство украинских военных в Германии: один из погибших был бойцом ДШВ

Убийство украинских военных в Германии: один из погибших был бойцом ДШВ

  •  46792 просмотра
В Харькове зацвела редкая желтая магнолия в Харькове

В Харькове зацвела редкая желтая магнолия в Харькове

  •  63223 просмотра

Публикации

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

  •  139582 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

  •  144073 просмотра
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

26 апреля 2024, 13:52  •  285071 просмотра
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

26 апреля 2024, 13:48  •  281444 просмотра
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

26 апреля 2024, 06:43  •  311022 просмотра

российский удар по Одессе: количество погибших возросло до 5

Пять человек погибли и 23 получили ранения, в том числе 4-летняя девочка в критическом состоянии, в результате вчерашнего ракетного обстрела набережной Одессы со стороны россии.

Война •   •  2670 просмотра
российский удар по Одессе: количество погибших возросло до 5

Николаевщина: россияне обстреляли из артиллерии две громады, повреждена ЛЭП возле базы отдыха

Россияне обстреляли из артиллерии две общины в Николаевской области, повредив линии электропередач возле базы отдыха, но обошлось без жертв.

Война •   •  3731 просмотра
Николаевщина: россияне обстреляли из артиллерии две громады, повреждена ЛЭП возле базы отдыха

Украина призвала Всемирную организацию интеллектуальной собственности закрыть офис в рф

Киев призвал к безусловному закрытию внешнего офиса ВОИС в Москве из-за войны России против Украины, ссылаясь на ущерб, нанесенный глобальной безопасности, продовольствию, энергетике, окружающей среде и системе интеллектуальной собственности Украины.

политика •   •  4278 просмотра
Украина призвала Всемирную организацию интеллектуальной собственности закрыть офис в рф

Вечером оккупанты ударили по Никопольщине: повреждены жилые дома

Российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области, применив артиллерию и беспилотники-камикадзе, повредив два дома, но обошлось без жертв.

Война •   •  4947 просмотра
Вечером оккупанты ударили по Никопольщине: повреждены жилые дома

Еще плюс 1250 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты понесли значительные потери: около 468 720 человек личного состава, 7 307 танков и сотни единиц другой военной техники.

Война •   •  5096 просмотра
Еще плюс 1250 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

В США во время ареста преступника погибли четверо полицейских

Четверо полицейских погибли и еще четверо получили ранения в перестрелке во время задержания преступника в Шарлотте, штат Северная Каролина.

Новости Мира •   •  5585 просмотра
В США во время ареста преступника погибли четверо полицейских

За сутки на фронте зафиксировали 115 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 115 боевых столкновений, большинство обстрелов противник провел на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, что привело к жертвам среди мирного населения и разрушениям инфраструктуры, несмотря на то, что украинские войска отбили многочисленные атаки.

Война •   •  5787 просмотра
За сутки на фронте зафиксировали 115 боевых столкновений - Генштаб

Красный Крест решил не прекращать работу российского отделения, несмотря на нарушение правил нейтралитета - СМИ

Международное движение Красного Креста решило не приостанавливать деятельность Российского Красного Креста, несмотря на потенциальные нарушения правил нейтралитета, выявленные в ходе расследования, вместо этого решив создать надзорный орган для решения этих вопросов.

политика •   •  7411 просмотра
Красный Крест решил не прекращать работу российского отделения, несмотря на нарушение правил нейтралитета - СМИ

Франция, Германия и Польша призвали ЕС усилить борьбу с российской пропагандой

Франция, Германия и Польша призвали удвоить усилия в борьбе с российской дезинформацией и вмешательством, разоблачив российскую сеть, которая проводит операции влияния на аудиторию ЕС с целью ослабить поддержку Украины.

политика •   •  6910 просмотра
Франция, Германия и Польша призвали ЕС усилить борьбу с российской пропагандой

Армия рф атаковала 254 раза Запорожскую область, в частности ударила из авиации по Малой Токмачке

Российская армия 254 раза атаковала 7 населенных пунктов Запорожской области, включая авиаудары и артиллерийские обстрелы, но ни один мирный житель не погиб и не был ранен.

Война •   •  6610 просмотра
Армия рф атаковала 254 раза Запорожскую область, в частности ударила из авиации по Малой Токмачке