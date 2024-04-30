российский удар по Одессе: количество погибших возросло до 5

В результате вчерашнего ракетного удара по набережной Одессы известно уже о пяти погибших. Об этом заявил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Кипер рассказал, что количество жертв вчерашней атаки возросло.

К сожалению, количество жертв вчерашней российской ракетной атаки по Одессе увеличилось до 5 человек. В больнице скончался мужчина 1960 года рождения - рассказал председатель Одесской ОГА.

По его словам, в медучреждениях продолжают лечение 23 пострадавших. Сейчас в тяжелом состоянии 8 человек, из них 4 - в крайне тяжелом, в том числе и четырехлетняя девочка.

Напомним,

Согласно последним данным ГСЧС в результате российского ракетного удара по набережной в Одессе погибли 4 человека, еще 32 получили ранения, в том числе 2 детей.

Ракетный удар по Одессе: Кипер рассказал о состоянии раненых детей