російський удар по Одесі: кількість постраждалих зросла до 32
Київ • УНН
За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, в результаті російського ракетного удару по набережній в Одесі загинули 4 людини, ще 32 отримали поранення, в тому числі 2 дітей.
Внаслідок російського ракетного удару по набережній в Одесі загинуло четверо осіб, ще 32 отримали поранення. Про це пише УНН з посиланням на ДСНС.
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Станом на 23:00 загинули 4 людини, постраждали 32 особи, з них - 2 дітей
Зазначається, що до ліквідації наслідків атаки залучались 45 рятувальників та 15 одиниць техніки ДСНС.
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