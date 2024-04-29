российский удар по Одессе: количество пострадавших возросло до 32

В результате российского ракетного удара по набережной в Одессе погибли четыре человека, еще 32 получили ранения. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По состоянию на 23:00 погибли 4 человека, пострадали 32 человека, из них - 2 детей - резюмировали в ведомстве.

Отмечается, что к ликвидации последствий атаки привлекались 45 спасателей и 15 единиц техники ГСЧС.

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