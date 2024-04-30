Вражеский удар рф по Одессе: погиб проректор Международного гуманитарного университета

29 апреля в результате удара россиян по Одессе погиб проректор Международного гуманитарного университета Борис Васильев. Информацию подтвердила пресс-служба университета в Facebook, передает УНН.

29 апреля 2024 года произошла страшная трагедия в Одессе в результате вражеской атаки на город. В результате перестало биться сердце нашего коллеги, проректора по вопросам учебно-инновационного развития и экономической деятельности Бориса Владимировича Васильева. В нашей памяти он всегда останется порядочным, добрым и надежным человеком, с широким сердцем и улыбкой - говорится в сообщении университета.

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Пять человек погибли в результате ракетной атаки рф на Одессу.

17 человек, в том числе ребенок, остаются госпитализированными в Одессе с ранениями различной степени тяжести.