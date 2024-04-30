Вражеский удар рф по Одессе: погиб проректор Международного гуманитарного университета

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
  •  120435 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
  •  131083 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  194503 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  165652 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  186259 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  160683 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  142861 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126929 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  98869 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  86559 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

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Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

26 апреля 2024, 13:52  •  290468 просмотра
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

26 апреля 2024, 13:48  •  286690 просмотра

Вражеский удар рф по Одессе: погиб проректор Международного гуманитарного университета

В результате вражеского удара россии по Одессе погиб проректор Международного гуманитарного университета Борис Васильев.

Война •   •  2172 просмотра
Вражеский удар рф по Одессе: погиб проректор Международного гуманитарного университета

Запрет TikTok в ЕС "не исключен" - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен намекнула, что запрет TikTok в Европейском Союзе является возможным вариантом.

Новости Мира •   •  1724 просмотра
Запрет TikTok в ЕС "не исключен" - фон дер Ляйен

Атака рф на Одессу: 17 пострадавших, в том числе ребенок, в больницах

17 человек, в том числе ребенок, остаются госпитализированными в Одессе с ранениями различной степени тяжести в результате вчерашней российской атаки на город.

Война •   •  2583 просмотра
Атака рф на Одессу: 17 пострадавших, в том числе ребенок, в больницах

На въезде в оккупированный Северодонецк мужчин ставят на воинский учет - ОВА

На въезде в оккупированный Северодонецк мужчин записывают на военную службу, а в так называемой "Луганской народной республике" останутся работать только самые прибыльные шахты.

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На въезде в оккупированный Северодонецк мужчин ставят на воинский учет - ОВА

В Крыму ночью громкие взрывы прогремели в пяти районах: что известно

Громкие взрывы прогремели ночью в пяти районах оккупированного Крыма, сообщалось о комбинированной атаке с использованием беспилотников и ракет. россияне перекрывали движение на Крымском мосту.

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В Крыму ночью громкие взрывы прогремели в пяти районах: что известно

В Киеве произошло ДТП на Васильковской: затруднено движение транспорта

На перекрестке улиц Васильковской и Сумской в Киеве из-за ДТП затруднено движение транспорта в направлении Васильковской площади.

Киев •   •  10781 просмотра
В Киеве произошло ДТП на Васильковской: затруднено движение транспорта

россияне утром дважды штурмовали остров Нестрига на Херсонщине, отступили с потерями

Сегодня утром россияне совершили два неудачных штурма острова Нестрига в Херсонской области, после чего отступили с потерями.

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россияне утром дважды штурмовали остров Нестрига на Херсонщине, отступили с потерями

Курс валют на 30 апреля: доллар вырос на 6 копеек

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,6688 UAH/USD, девальвировав гривну на 6 копеек.

Экономика •   •  9186 просмотра
Курс валют на 30 апреля: доллар вырос на 6 копеек

В Одесской области объявили траур по жертвам ракетной атаки рф

Пять человек погибли в результате российского ракетного обстрела Одессы, в связи с чем в Одесской области объявлен день траура.

Общество •   •  9582 просмотра
В Одесской области объявили траур по жертвам ракетной атаки рф

Бывший российский военный и его жена из Киева организовывали в Европе диверсии - The Insider

По данным расследования, российская военная разведка координировала серию взрывов и отравлений в Европе с помощью семьи российских шпионов-нелегалов с чешским гражданством.

Новости Мира •   •  8513 просмотра
Бывший российский военный и его жена из Киева организовывали в Европе диверсии - The Insider