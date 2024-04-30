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Атака рф на Одесу: 17 постраждалих, у тому числі дитина, у лікарнях

Київ • УНН

 • 24402 перегляди

17 осіб, у тому числі дитина, залишаються госпіталізованими в Одесі з пораненнями різного ступеня тяжкості внаслідок вчорашньої російської атаки на місто.

17 осіб, у тому числі дитина, залишаються госпіталізованими в Одесі з пораненнями різного ступеня тяжкості внаслідок вчорашньої атаки рф на місто, повідомив у вівторок мер Одеси Геннадій Труханов, пише УНН.

Деталі

"Станом на сьогоднішній ранок у лікарнях міста продовжують знаходитись 17 постраждалих внаслідок вчорашньої російської атаки, з них одна дитина. Їхній стан різного ступеня тяжкості", - написав Труханов у Telegram.

Зі слів мера, лікарі надають усю необхідну допомогу.

Доповнення

П'ятеро людей загинули внаслідок ракетної атаки рф на Одесу.

На Одещині оголосили жалобу за жертвами ракетної атаки рф30.04.24, 09:20 • 26250 переглядiв

Юлія Шрамко

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