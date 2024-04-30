Атака рф на Одесу: 17 постраждалих, у тому числі дитина, у лікарнях
Київ • УНН
17 осіб, у тому числі дитина, залишаються госпіталізованими в Одесі з пораненнями різного ступеня тяжкості внаслідок вчорашньої російської атаки на місто.
17 осіб, у тому числі дитина, залишаються госпіталізованими в Одесі з пораненнями різного ступеня тяжкості внаслідок вчорашньої атаки рф на місто, повідомив у вівторок мер Одеси Геннадій Труханов, пише УНН.
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"Станом на сьогоднішній ранок у лікарнях міста продовжують знаходитись 17 постраждалих внаслідок вчорашньої російської атаки, з них одна дитина. Їхній стан різного ступеня тяжкості", - написав Труханов у Telegram.
Зі слів мера, лікарі надають усю необхідну допомогу.
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