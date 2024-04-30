Атака рф на Одессу: 17 пострадавших, в том числе ребенок, в больницах

17 человек, в том числе ребенок, остаются госпитализированными в Одессе в состоянии различной степени тяжести в результате вчерашней атаки рф на город, сообщил во вторник мэр Одессы Геннадий Труханов, пишет УНН.

Детали

"По состоянию на сегодняшнее утро в больницах города продолжают находиться 17 пострадавших в результате вчерашней российской атаки, из них один ребенок. Их состояние различной степени тяжести", - написал Труханов в Telegram.

По словам мэра, врачи оказывают всю необходимую помощь.

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Пять человек погибли в результате ракетной атаки рф на Одессу.

В Одесской области объявили траур по жертвам ракетной атаки рф