В Одесской области объявили траур по жертвам ракетной атаки рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
  •  120444 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
  •  131091 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  194511 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  165655 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  186259 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  160683 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  142861 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126929 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  98869 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  86559 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

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Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

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26 апреля 2024, 13:52  •  290479 просмотра
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

26 апреля 2024, 13:48  •  286701 просмотра

В Одесской области объявили траур по жертвам ракетной атаки рф

Пять человек погибли в результате российского ракетного обстрела Одессы, в связи с чем в Одесской области объявлен день траура.

Общество •   •  9611 просмотра
В Одесской области объявили траур по жертвам ракетной атаки рф

Бывший российский военный и его жена из Киева организовывали в Европе диверсии - The Insider

По данным расследования, российская военная разведка координировала серию взрывов и отравлений в Европе с помощью семьи российских шпионов-нелегалов с чешским гражданством.

Новости Мира •   •  8543 просмотра
Бывший российский военный и его жена из Киева организовывали в Европе диверсии - The Insider

"Не только защищают государственную границу": Зеленский поделился фотографиями работы украинских пограничников

Президент Зеленский поздравил украинских пограничников с профессиональным праздником, высоко оценив их защиту государства и народа вместе с другими силовыми структурами и выразив убеждение, что вскоре они будут спокойно работать на всех суверенных границах.

политика •   •  9196 просмотра
"Не только защищают государственную границу": Зеленский поделился фотографиями работы украинских пограничников

Армия рф с ночи ударила по Сумской области из минометов, артиллерии, РСЗО и дрона: 13 взрывов

россияне обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области из минометов, РСЗО, артиллерии и БПЛА, вызвав 13 взрывов.

Война •   •  10168 просмотра
Армия рф с ночи ударила по Сумской области из минометов, артиллерии, РСЗО и дрона: 13 взрывов

Блинкен: как только рф продемонстрирует искреннее желание вести переговоры, мы будем там. Верю, что украинцы тоже будут

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что окончание российско-украинской войны в значительной степени зависит от готовности рф к переговорам, и как только россия продемонстрирует искреннее желание вести переговоры, США и Украина будут там.

Война •   •  11659 просмотра
Блинкен: как только рф продемонстрирует искреннее желание вести переговоры, мы будем там. Верю, что украинцы тоже будут

Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

Дело НАБУ против министра Николая Сольского выявило злоупотребления и отсутствие надлежащей документации на огромные земельные участки, на которые претендует Национальная академия аграрных наук.

публикации •   •  59976 просмотра
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

В Донецкой области из-за вражеских обстрелов погиб один житель, еще двое ранены

Один житель погиб и еще двое получили ранения в Донецкой области в результате российских обстрелов 29 апреля.

Война •   •  10571 просмотра
В Донецкой области из-за вражеских обстрелов погиб один житель, еще двое ранены

Нетаньяху попросил Байдена повлиять на суд в Гааге и не допустить арест израильских чиновников

Нетаньяху попросил Байдена помешать Международному уголовному суду выдавать ордера на арест израильских чиновников по подозрению в совершении военных преступлений.

Новости Мира •   •  8973 просмотра
Нетаньяху попросил Байдена повлиять на суд в Гааге и не допустить арест израильских чиновников

Раненый в Харькове из-за атаки рф мужчина в тяжелом состоянии, по области враг бил КАБами - ОВА

42-летний мужчина был серьезно ранен и госпитализирован после того, как российские войска обстреляли Харьков, повредив жилые дома, а около 20 населенных пунктов в регионе были обстреляны из авиации, артиллерии и минометов, что привело к повреждению домов и ранению гражданских лиц.

Война •   •  9215 просмотра
Раненый в Харькове из-за атаки рф мужчина в тяжелом состоянии, по области враг бил КАБами - ОВА

Лидер Китая Си Цзиньпин планирует визит во Францию 6-7 мая: с Макроном обсудят Украину

Глава Китая Си Цзиньпин планирует посетить Францию, Сербию и Венгрию в мае, а войны в Украине и на Ближнем Востоке, как ожидается, станут главными темами обсуждения во время его государственного визита во Францию 6-7 мая.

Новости Мира •   •  10607 просмотра
Лидер Китая Си Цзиньпин планирует визит во Францию 6-7 мая: с Макроном обсудят Украину