В Одесской области объявили траур по жертвам ракетной атаки рф

В Одесской области сегодня объявлен день траура по жертвам ракетной атаки рф на Одессу 29 апреля, сообщил во вторник глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.

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"В связи с гибелью пяти человек, в результате российской ракетной атаки по Одессе, сегодня в Одесской области объявлен день траура. Выражаю свои искренние соболезнования тем, кто потерял близких..." - указал Кипер в Telegram.

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Пять человек погибли в результате ракетной атаки рф на Одессу.