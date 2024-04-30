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На Одещині оголосили жалобу за жертвами ракетної атаки рф

На Одещині оголосили жалобу за жертвами ракетної атаки рф

Київ • УНН

 • 26250 перегляди

П'ятеро людей загинули внаслідок російського ракетного обстрілу Одеси, у зв'язку з чим в Одеській області оголошено день жалоби.

В Одеській області сьогодні оголошено день жалоби за жертвами ракетної атаки рф на Одесу 29 квітня, повідомив у вівторок голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише УНН.

Деталі

"У звʼязку з загибеллю пʼяти людей, внаслідок російської ракетної атаки по Одесі, сьогодні в Одеській області оголошено день жалоби. Висловлюю свої щирі співчуття тим, хто втратив близьких…" - зазначив Кіпер у Telegram.

Доповнення

П'ятеро людей загинули внаслідок ракетної атаки рф на Одесу.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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