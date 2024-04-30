Ворожий удар рф по Одесі: загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету
Київ • УНН
Внаслідок ворожого удару росії по Одесі загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв.
29 квітня наслідок удару росіян по Одесі загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв. Інформацію підтвердила пресслужба університету в Facebook, передає УНН.
29 квітня 2024 року сталась страшна трагедія в Одесі внаслідок ворожої атаки на місто. Внаслідок цього перестало битися серце нашого колеги, проректора з питань навчально-інноваційного розвитку та економічної діяльності Бориса Володимировича Васильєва. У нашій пам’яті він завжди залишиться порядною, доброю та надійною людиною, з ширим серцем та посмішкою
Доповнення
П'ятеро людей загинули внаслідок ракетної атаки рф на Одесу.
17 осіб, у тому числі дитина, залишаються госпіталізованими в Одесі з пораненнями різного ступеня тяжкості.