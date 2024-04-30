Генпрокурор показав момент удару по Одесі ракетою із касетним боєзарядом
Київ • УНН
Генеральний прокурор України Андрій Костін показав момент удару по Одесі російською балістичною ракетою "Іскандер", в результаті чого 5 людей загинули і 23 отримали поранення, в тому числі тяжко поранена 4-річна дівчинка.
Генеральний прокурор України Андрій Костін показав момент удару по Одесі російською балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом. Відповідне відео він опублікував у Telegram, передає УНН.
Деталі
Костін, зазначив, що удар було здійснено балістичною ракетою Іскандер із касетним боєзарядом. Це невибіркова зброя, використання якої може призвести до значних жертв серед цивільного населення. В радіусі 1,5 км від місця обстрілу вилучено металеві фрагменти та уламки ракети.
Доповнення
П'ятеро людей загинули і 23 отримали поранення, в тому числі 4-річна дівчинка у критичному стані, в результаті вчорашнього ракетного обстрілу набережної Одеси з боку росії.
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