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На півдні України оголосили повітряну тривогу: в Одесі пролунало декілька вибухів

На півдні України оголосили повітряну тривогу: в Одесі пролунало декілька вибухів

Київ • УНН

 • 25732 перегляди

На півдні України було оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки балістичних ракет, після чого в Одесі сталися пролунали вибухи. Місцева влада закликає жителів регіону залишатися в укриттях.

На півдні України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Після цього в Одесі пролунали вибухи. Про це пишуть місцеві Telegram-канали, передає УНН.

Деталі 

Як пишуть місцеві в Одесі було чути вибухи, також повідомляється про заграву від пожежі в місті. 

Тим часом голова Одеської ОВА Олег Кірпер закликав мешканців регіону не виходити з укриттів.

Повітряна тривога! Одещина, всіх прошу бути в укриттях до відбою повітряної тривоги!

- написав Кіпер у своєму telegram-каналі.

Доповнення

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня!

Генпрокурор показав момент удару по Одесі ракетою із касетним боєзарядом30.04.24, 13:25 • 39730 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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