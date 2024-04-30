На півдні України оголосили повітряну тривогу: в Одесі пролунало декілька вибухів
Київ • УНН
На півдні України було оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки балістичних ракет, після чого в Одесі сталися пролунали вибухи. Місцева влада закликає жителів регіону залишатися в укриттях.
На півдні України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Після цього в Одесі пролунали вибухи. Про це пишуть місцеві Telegram-канали, передає УНН.
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Як пишуть місцеві в Одесі було чути вибухи, також повідомляється про заграву від пожежі в місті.
Тим часом голова Одеської ОВА Олег Кірпер закликав мешканців регіону не виходити з укриттів.
Повітряна тривога! Одещина, всіх прошу бути в укриттях до відбою повітряної тривоги!
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