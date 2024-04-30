На юге Украины объявили воздушную тревогу: в Одессе прогремело несколько взрывов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
  •  104575 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
  •  104376 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
  •  116480 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  147446 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
29 апреля 2024, 08:13  •  148393 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  204439 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  168842 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  187193 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  161234 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  143051 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

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29 апреля 2024, 11:08  •  188043 просмотра

На юге Украины объявили воздушную тревогу: в Одессе прогремело несколько взрывов

На юге Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки баллистических ракет, после чего в Одессе произошли прозвучали взрывы. Местные власти призывают жителей региона оставаться в укрытиях.

Война •   •  4589 просмотра
На юге Украины объявили воздушную тревогу: в Одессе прогремело несколько взрывов

Израиль планирует снять с вооружения ЗРК Patriot - СМИ

Израиль планирует в течение двух месяцев вывести из эксплуатации устаревшие системы противовоздушной обороны Patriot и заменить их более современными системами, такими как David's Sling и Iron Dome.

Новости Мира •   •  4390 просмотра
Израиль планирует снять с вооружения ЗРК Patriot - СМИ

Протесты в Грузии: полиция пыталась разогнать несогласных с законом "об иноагентах" слезоточивым газом, водометами и резиновыми пулями

Полиция Грузии применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули против протестующих, которые собрались у здания парламента, чтобы выразить несогласие с предложенным законопроектом об "иностранных агентах", ранены по меньшей мере 20 человек.

Криминал и ЧП •   •  4830 просмотра
Протесты в Грузии: полиция пыталась разогнать несогласных с законом "об иноагентах" слезоточивым газом, водометами и резиновыми пулями

В мае США и Китай обсудят сотрудничество в сфере климата

Американский дипломат по вопросам изменения климата Джон Подеста встретится с китайским коллегой в Вашингтоне, в мае для двусторонних переговоров по сотрудничеству в сфере изменения климата.

Новости Мира •   •  5066 просмотра
В мае США и Китай обсудят сотрудничество в сфере климата

Норвегия выделит на поддержку Украины более 600 миллионов долларов

Норвегия увеличит свою поддержку Украине на 7 млрд норвежских крон ($600 млн) в 2024 году, из которых 6 млрд норвежских крон будет направлено на противовоздушную оборону, а 1 млрд норвежских крон - на другую гражданскую поддержку, в результате чего общий объем норвежской помощи Украине в 2024 году составит 22 млрд норвежских крон.

Война •   •  8788 просмотра
Норвегия выделит на поддержку Украины более 600 миллионов долларов

Сумщина: россияне обстреляли 11 громад в приграничье

Российские оккупанты 58 раз обстреляли 11 громад Сумской области, осуществив 286 взрывов из различных видов оружия, включая артиллерию, минометы, ракеты и боеприпасы для БПЛА.

Война •   •  7576 просмотра
Сумщина: россияне обстреляли 11 громад в приграничье

Первый в Киеве: Минобороны открыло 18-й в Украине Центр рекрутинга

Министерство обороны Украины открыло первый центр комплектования Вооруженных Сил Украины в Киеве, который предлагает как боевые, так и тыловые специальности. Это заведение стало 18 в сети центров рекрутинга по всей Украине.

Общество •   •  9051 просмотра
Первый в Киеве: Минобороны открыло 18-й в Украине Центр рекрутинга

Катаклизмы на россии: Иркутск накрыла пыльная буря с порывами ветра 28 м/с

Сильная пылевая буря с порывами ветра до 28 м/с обрушилась на российский город Иркутск, вызвав отключение электроэнергии, повреждение крыш и ухудшение видимости до нуля.

Общество •   •  8014 просмотра
Катаклизмы на россии: Иркутск накрыла пыльная буря с порывами ветра 28 м/с

Ермак обсудил с итальянским кардиналом Дзуппи возвращение депортированных в РФ детей и пленных

Андрей Ермак обсудил с кардиналом Маттео Дзуппи вопрос возвращения депортированных украинских детей и военнопленных из России, а также подготовку к Глобальному саммиту мира в Швейцарии.

Война •   •  10398 просмотра
Ермак обсудил с итальянским кардиналом Дзуппи возвращение депортированных в РФ детей и пленных

СМИ: в рф заканчивается запас бензина из-за украинских атак на НПЗ

Удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к дефициту топлива и росту цен в россии.

Война •   •  9105 просмотра
СМИ: в рф заканчивается запас бензина из-за украинских атак на НПЗ