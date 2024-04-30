На юге Украины объявили воздушную тревогу: в Одессе прогремело несколько взрывов

На юге Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения. После этого в Одессе прогремели взрывы. Об этом пишут местные Telegram-каналы, передает УНН.

Детали

Как пишут местные в Одессе были слышны взрывы, также сообщается о зареве от пожара в городе.

Тем временем председатель Одесской ОГА Олег Кирпер призвал жителей региона не выходить из укрытий.

Воздушная тревога! Одесская область, всех прошу быть в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! - написал Кипер в своем telegram-канале.

Дополнение

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