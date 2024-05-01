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Удар рф по Одесі 29 квітня: кількість загиблих збільшилась до шести

Київ • УНН

 • 36470 перегляди

Шестеро людей загинули в результаті ракетного удару, завданого росією по Одесі 29 квітня.

Кількість загиблих через удар рф по Одесі 29 квітня збільшилась до шести людей, повідомив міський голова Геннадій Труханов, передає УНН.

Кількість загиблих внаслідок атаки по Одесі 29 квітня збільшилася до 6.  На жаль, сьогодні у лікарні помер чоловік, за життя якого лікарі боролись до останнього

- написав Труханов у Telegram. 

Доповнення 

23 людини отримали поранення, в тому числі 4-річна дівчинка у критичному стані, в результаті ракетної атаки рф по набережній Одеси 29 квітня. Удар було здійснено балістичною ракетою Іскандер із касетним боєзарядом.

Додамо 

Сьогодні вночі російські війська завдали удару по Одесі балістичними ракетами. Троє людей загинули, ще троє поранені.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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