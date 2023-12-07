Бывший руководитель Twitter утверждает, что его уволили из-за беспокойства по поводу безопасности компании
Киев • УНН
Экс-руководитель Twitter Алан Роза подал в суд на компанию, утверждая, что его увольнение было неправомерным, поскольку он выступал против сокращения бюджета на безопасность, что угрожало соблюдению требований FTC. Роза требует возмещения убытков и судебных издержек.
Бывший руководитель Twitter, который теперь называется X, подал иск, утверждая, что он был уволен из-за того, что он проявлял беспокойство по поводу сокращения бюджета, которое мешало бы компании придерживаться практики безопасности. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.
Детали
Алан Роза, который был руководителем отдела информационной безопасности Twitter, подал иск в федеральный суд Нью-Джерси, обвинив компанию в нарушении контракта, неправомерном увольнении и мести, среди других претензий. Роза объясняет, что он отрицал возможное сокращение бюджета на безопасность, поскольку подобные шаги спровоцировали бы нарушение соглашения на сумму 150 миллионов долларов, которое была достигнута в начале 2022 года с Федеральной торговой комиссией США (ФТК), - ранее организация указывала, что Twitter злоупотреблял личной информацией своих пользователей. Сейчас Алан Роза требует возмещения неопределенной компенсации и штрафных убытков, а также судебных издержек.
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Дополнение
С тех пор, как Илон Маск приобрел компанию и уволил более половины ее работников с целью сокращения расходов, против X Corp было подано множество исков от бывших работников и руководителей.
В этих исках содержится ряд претензий, в частности, что компания не выплатила сотни миллионов долларов выходного пособия бывшим работникам, дискриминировала пожилых работников, женщин и работников с инвалидностью, а также не предупредила заранее о массовых сокращениях штата. X Corp отрицает свои нарушения.
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Бывший руководитель Twitter утверждает, что его уволили из-за беспокойства по поводу безопасности компании
Экс-руководитель Twitter Алан Роза подал в суд на компанию, утверждая, что его увольнение было неправомерным, поскольку он выступал против сокращения бюджета на безопасность, что угрожало соблюдению требований FTC. Роза требует возмещения убытков и судебных издержек.
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