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SEC подала иск против Маска из-за сокрытия покупки акций Twitter

SEC подала иск против Маска из-за сокрытия покупки акций Twitter

Киев  •  УНН

 • 5779 просмотра

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SEC обвиняет Маска в мошенничестве с ценными бумагами из-за несвоевременного раскрытия информации о приобретении 5% акций Twitter в 2022 году. Регулятор утверждает, что это позволило миллиардеру сэкономить по меньшей мере 150 млн долларов.

Во вторник, 14 января, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против миллиардера Илона Маска. В SEC утверждают, что миллиардер совершил мошенничество с ценными бумагами в 2022 году, не раскрыв информацию о том, что он приобрел активную долю в Twitter, что позволило ему покупать акции по «искусственно заниженным ценам». Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNBC.

Маск, который также является генеральным директором Tesla и SpaceX, приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов в конце 2022 года и изменил название на X в следующем году.

По данным SEC, он задержал раскрытие своей первоначальной покупки 5% акций Twitter на более чем на 10 дней. Это «позволило ему недоплатить по меньшей мере 150 миллионов долларов за акции, которые он приобрел после того, как подошел срок его отчета о финансовом бенефициарном владении». Инвесторы могли бы повысить цену на акции, если бы знали о покупках Маска и его интересе к компании.

В прошлом месяце Маск сообщил в заметке на сайте X, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинула «требование об урегулировании», заставив его согласиться на сделку, включая штраф, в течение 48 часов или «столкнуться с обвинениями по многочисленным пунктам», которые касаются покупки акций.

Адвокат Маска, Алекс Спиро, заявил во вторник, что действия SEC являются признанием того, что «они не могут возбудить реальное дело». Спиро добавил, что Маск «не сделал ничего плохого», и назвал иск «фикцией» и результатом «многолетней кампании преследования», завершившейся «жалобой в один пункт».

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В своем посте на сайте X после подачи жалобы Маск назвал SEC «полностью развалившейся организацией», которая сосредоточена «на таких вещах, как это, в то время, как существует так много реальных преступлений, которые остаются безнаказанными».

Отмечается, что Маск, который был одним из главных финансовых сторонников Трампа на последних этапах предвыборной кампании, намерен возглавить консультативную группу, которая будет заниматься, в частности, и сокращением регулирования, в том числе и теми, которые затрагивают различные компании Маска.

В июле Трамп поклялся уволить председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслера, чей срок полномочий начался в 2021 году при президенте Джо Байдене. После победы Трампа на выборах Генслер объявил, что покинет свой пост. Следующим главой SEC Трамп планирует назначить Пола Аткинса.

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В рамках отдельного гражданского иска, связанного со сделкой с Twitter, Пенсионная система пожарных Оклахомы подала на Маска в суд в 2022 году, обвинив его в умышленном сокрытии своих прогрессивных инвестиций в социальную сеть и намерения купить компанию. Адвокаты пенсионного фонда утверждали, что Маск, не раскрыв подробно свои инвестиции, повлиял на решения других акционеров и поставил их в невыгодное положение.

Дело «Раселла против Маска» было подано в апреле 2022 года в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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