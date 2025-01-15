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SEC подала позов проти Маска через приховування купівлі акцій Twitter

SEC подала позов проти Маска через приховування купівлі акцій Twitter

Київ • УНН

 • 26162 перегляди

SEC звинувачує Маска у шахрайстві з цінними паперами через несвоєчасне розкриття інформації про придбання 5% акцій Twitter у 2022 році. Регулятор стверджує, що це дозволило мільярдеру заощадити щонайменше 150 млн доларів.

У вівторок, 14 січня, Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC)подала позов проти мільярдера Ілона Маска. В SEC стверджують, що мільярдер скоїв шахрайство з цінними паперами у 2022 році, не розкривши інформацію про те, що він придбав активну частку в Twitter, що дало йому змогу купувати акції за "штучно заниженими цінами". Про це УНН повідомляє із посиланням на CNBC.

Маск, який також є генеральним директором Tesla і SpaceX, придбав Twitter за 44 мільярди доларів наприкінці 2022 року і змінив назву на X наступного року.

За даними SEC, він затримав розкриття своєї початкової покупки 5% акцій Twitter на більш ніж на 10 днів. Це "дало йому змогу недоплатити щонайменше 150 мільйонів доларів за акції, які він придбав після того, як підійшов термін його звіту про фінансове бенефіціарне володіння". Інвестори могли б підвищити ціну на акції, якби знали про покупки Маска і його інтерес до компанії.

Минулого місяця Маск повідомив у дописі на сайті X, що Комісія з цінних паперів і бірж США висунула "вимогу про врегулювання", змусивши його погодитися на угоду, включно зі штрафом, протягом 48 годин або "зіткнутися зі звинуваченнями щодо численних пунктів", які стосуються купівлі акцій.

Адвокат Маска, Алекс Спіро, заявив у вівторок, що дії SEC є визнанням того, що "вони не можуть порушити реальну справу". Спіро додав, що Маск "не зробив нічого поганого", і назвав позов "фікцією" і результатом "багаторічної кампанії переслідування", що завершилася "скаргою в один пункт".

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У своєму пості на сайті X після подачі скарги Маск назвав SEC "організацією, що повністю розвалилася", яка зосереджена "на таких речах, як це, в той час, як існує так багато реальних злочинів, які залишаються безкарними".

Зазначається, що Маск, який був одним із головних фінансових прихильників Трампа на останніх етапах передвиборчої кампанії, має намір очолити консультативну групу, яка займатиметься, зокрема, і скороченням регулювання, зокрема й тими, що зачіпають різні компанії Маска.

У липні Трамп присягнувся звільнити голову Комісії з цінних паперів і бірж США Гері Генслера, чий термін повноважень розпочався 2021 року за президента Джо Байдена. Після перемоги Трампа на виборах Генслер оголосив, що залишить свою посаду. Наступним головою SEC Трамп планує призначити Пола Аткінса.

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У межах окремого цивільного позову, пов'язаного з угодою з Twitter, Пенсійна система пожежників Оклахоми подала на Маска до суду 2022 року, звинувативши його в навмисному приховуванні своїх прогресивних інвестицій у соціальну мережу і наміру купити компанію. Адвокати пенсійного фонду стверджували, що Маск, не розкривши детально свої інвестиції, вплинув на рішення інших акціонерів і поставив їх у невигідне становище.

Справу "Раселла проти Маска" було подано у квітні 2022 року до федерального суду Південного округу Нью-Йорка.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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