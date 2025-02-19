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Компанія X веде переговори з інвесторами щодо раунду фінансування на 44 млрд доларів

Компанія X веде переговори з інвесторами щодо раунду фінансування на 44 млрд доларів

Київ • УНН

 • 22886 перегляди

Компанія X (колишній Twitter) розпочала переговори щодо залучення інвестицій на суму $44 млрд. Це перший інвестиційний раунд з моменту придбання компанії Маском у 2022 році.

Компанія Ілона Маска X, раніше відома як Twitter, веде переговори про залучення інвестицій на суму $44 млрд, що відповідає ціні, яку Маск заплатив за компанію у 2022 році. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі 

Це стало можливістю для X повернутися на фінансову арену після того, як поглинання Маском і реорганізація компанії призвели до втрати багатьох користувачів та рекламодавців.

У грудні, до поточних переговорів про угоду, Fidelity Investments знизила свою частку в Twitter приблизно на 70% від ціни продажу 2022 року.

За інформацією, переговори про новий раунд фінансування X все ще тривають, і деталі можуть змінитися. Компанія також може відмовитися від переговорів про фінансування. Це перший відомий інвестиційний раунд для компанії соціальних мереж відтоді, як Маск зробив її приватною.

У Німеччині закликали ЄС позбутися залежності від Маска і створити власний аналог мережі Х18.02.25, 11:02 • 23339 переглядiв

Маск, який зіграв провідну роль в адміністрації президента США Дональда Трампа, в останні місяці має зростання статків своїх компаній. Наприклад, акції Tesla Inc. зросли більш ніж на 40% після обрання Трампа, а оцінка SpaceX у грудні в $350 млрд зробила її найбільшим у світі технологічним стартапом.

Маск залучив мільярди доларів на приватних ринках за допомогою недавніх угод. Його стартап зі штучного інтелекту xAI також прагне залучити фінансування, і його оцінка зросла за останні тижні. Компанія ШІ шукає потенційних інвесторів для раунду фінансування, який може оцінити її приблизно в $75 мільярдів, хоча умови ще не остаточно визначено і вони можуть змінитися.

Наразі X володіє часткою в xAI приблизно в 6 мільярдів доларів.

Фінансова ситуація X стабілізується, завдяки зростанню рекламних доходів, зокрема напередодні виборів у США. Маск також переоцінив борг компанії, продовжуючи співпрацю з великими інвесторами, зокрема Andreessen Horowitz, Sequoia Capital і Qatar Investment Authority.

Apple повернулася до реклами на X після понад року бойкоту13.02.25, 19:53 • 31330 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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