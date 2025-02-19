Компания X ведет переговоры с инвесторами по раунду финансирования на 44 млрд долларов
Киев • УНН
Компания X (бывший Twitter) начала переговоры по привлечению инвестиций на сумму $44 млрд. Это первый инвестиционный раунд с момента приобретения компании Маском в 2022 году.
Компания Илона Маска X, ранее известная как Twitter, ведет переговоры о привлечении инвестиций на сумму $44 млрд, что соответствует цене, которую Маск заплатил за компанию в 2022 году. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Это стало возможностью для X вернуться на финансовую арену после того, как поглощение Маском и реорганизация компании привели к потере многих пользователей и рекламодателей.
В декабре, до текущих переговоров о сделке, Fidelity Investments снизила свою долю в Twitter примерно на 70% от цены продажи 2022 года.
По информации, переговоры о новом раунде финансирования X все еще продолжаются, и детали могут измениться. Компания также может отказаться от переговоров о финансировании. Это первый известный инвестиционный раунд для компании социальных сетей с тех пор, как Маск сделал ее частной.
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Маск, сыгравший ведущую роль в администрации президента США Дональда Трампа, в последние месяцы имеет рост состояния своих компаний. Например, акции Tesla Inc. выросли более чем на 40% после избрания Трампа, а оценка SpaceX в декабре в $350 млрд сделала ее крупнейшим в мире технологическим стартапом.
Маск привлек миллиарды долларов на частных рынках с помощью недавних сделок. Его стартап по искусственному интеллекту xAI также стремится привлечь финансирование, и его оценка выросла за последние недели. Компания ИИ ищет потенциальных инвесторов для раунда финансирования, который может оценить ее примерно в $75 миллиардов, хотя условия еще не окончательно определены и могут измениться.
В настоящее время X владеет долей в xAI примерно в 6 миллиардов долларов.
Финансовая ситуация X стабилизируется, благодаря росту рекламных доходов, в частности накануне выборов в США. Маск также переоценил долг компании, продолжая сотрудничество с крупными инвесторами, в частности Andreessen Horowitz, Sequoia Capital и Qatar Investment Authority.
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