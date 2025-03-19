Оценка стоимости X выросла до $44 млрд после финансовых изменений под руководством Маска

Оценка стоимости социальной сети X резко возросла до 44 миллиардов долларов после ряда важных финансовых изменений, произошедших под руководством Илона Маска. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Согласно информации, это повышение произошло в результате так называемой вторичной сделки по обмену акциями, состоявшейся в начале этого месяца.

В частности, компания активно работает над привлечением нового капитала через первичный раунд, который имеет целью собрать около $2 миллиардов для погашения долга, который Маск набрал для финансирования выкупа компании в 2022 году.

После того, как Маск взял на себя управление компанией, он ослабил политику модерации платформы, что побудило многих рекламодателей уйти. Раскрытие информации Fidelity Investments в конце сентября предусматривало оценку компании ниже $10 млрд. Маск купил Twitter за $44 млрд.

Новая оценка в $44 млрд представляет собой отскок для Маска и инвесторов группы, в частности Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, 8VC, Goanna Capital и Fidelity Investments. Сделка поможет установить цену для будущего первичного раунда.

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Хотя с момента прихода Маска в X рекламный доход компании снизился, есть признаки того, что его план по сокращению расходов начинает приносить плоды. В 2024 году X показала скорректированную прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации на уровне 1,2 миллиарда долларов.

Еще два человека, осведомленные о финансах X, сказали, что есть признаки того, что план Маска по сокращению расходов для компании работает, и что доходы улучшаются. Однако еще один человек отметил, что показатель EBITDA был "сильно скорректирован".

Ситуация также улучшилась после того, как в начале прошлого года Маск передал 25% долю в своем стартапе искусственного интеллекта xAI инвесторам социальной медиа-компании. xAI получила оценку в $45 миллиардов, а новая договоренность предоставила новые гарантии кредиторам X и повысила оценку платформы.

Один банкир, близкий к сбору средств, сказал, что будущий первичный раунд поможет X "погасить последнюю часть долга".

Напомним

Ранее сообщалось, что компания Илона Маска X ведет переговоры о привлечении инвестиций на сумму $44 млрд, что соответствует цене, которую Маск заплатил за компанию в 2022 году.

В частности, это был первый известный инвестиционный раунд для компании социальных сетей с тех пор, как Маск сделал ее частной.