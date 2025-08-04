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Кроссоверы захватили топ-10: названы бестселлеры июля

Киев • УНН

 • 80 просмотра

В июле 2024 года украинский рынок новых легковых автомобилей возглавил RENAULT Duster с 491 проданным авто. Все десять самых популярных моделей были кроссоверами, формируя 36% рынка.

Кроссоверы захватили топ-10: названы бестселлеры июля

Среди новых автомобилей в июле в Украине самыми популярными были кроссоверы, формируя 36% рынка, возглавил рейтинг Renault Duster, сообщили в ассоциации "Укравтопром" в понедельник, пишет УНН.

В десятку самых популярных авто на украинском рынке новых легковых автомобилей в прошлом месяце попали только кроссоверы. В июле за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 36% рынка новых легковых автомобилей

- сообщили в Укравтопроме.

Как сообщается, возглавил рейтинг RENAULT Duster.

ТОП-10 новых легковых автомобилей месяца:

  1. RENAULT Duster - 491 ед.
    1. BYD Song Plus - 391 ед.
      1. TOYOTA RAV-4 - 245 ед.
        1. HYUNDAI Tucson - 208 ед.
          1. HONDA eNS1 - 206 ед.
            1. VOLKSWAGEN Touareg - 165 ед.
              1. SKODA Kodiaq - 164 ед.
                1. KIA Sportage - 162 ед.
                  1. TOYOTA Prado - 155 ед.
                    1. VOLKSWAGEN ID.UNYX - 131 ед.

                      Украинцы увеличили импорт авто с пробегом из США на 12%: в бестселлерах - Tesla11.06.25, 09:37 • 2093 просмотра

                      Юлия Шрамко

                      ОбществоАвто