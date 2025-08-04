Кроссоверы захватили топ-10: названы бестселлеры июля
Киев • УНН
В июле 2024 года украинский рынок новых легковых автомобилей возглавил RENAULT Duster с 491 проданным авто. Все десять самых популярных моделей были кроссоверами, формируя 36% рынка.
Среди новых автомобилей в июле в Украине самыми популярными были кроссоверы, формируя 36% рынка, возглавил рейтинг Renault Duster, сообщили в ассоциации "Укравтопром" в понедельник, пишет УНН.
В десятку самых популярных авто на украинском рынке новых легковых автомобилей в прошлом месяце попали только кроссоверы. В июле за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 36% рынка новых легковых автомобилей
Как сообщается, возглавил рейтинг RENAULT Duster.
ТОП-10 новых легковых автомобилей месяца:
- RENAULT Duster - 491 ед.
- BYD Song Plus - 391 ед.
- TOYOTA RAV-4 - 245 ед.
- HYUNDAI Tucson - 208 ед.
- HONDA eNS1 - 206 ед.
- VOLKSWAGEN Touareg - 165 ед.
- SKODA Kodiaq - 164 ед.
- KIA Sportage - 162 ед.
- TOYOTA Prado - 155 ед.
- VOLKSWAGEN ID.UNYX - 131 ед.
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