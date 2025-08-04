Кроссоверы захватили топ-10: названы бестселлеры июля

Среди новых автомобилей в июле в Украине самыми популярными были кроссоверы, формируя 36% рынка, возглавил рейтинг Renault Duster, сообщили в ассоциации "Укравтопром" в понедельник, пишет УНН.

В десятку самых популярных авто на украинском рынке новых легковых автомобилей в прошлом месяце попали только кроссоверы. В июле за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 36% рынка новых легковых автомобилей - сообщили в Укравтопроме.

Как сообщается, возглавил рейтинг RENAULT Duster.

ТОП-10 новых легковых автомобилей месяца:

RENAULT Duster - 491 ед. BYD Song Plus - 391 ед. TOYOTA RAV-4 - 245 ед. HYUNDAI Tucson - 208 ед. HONDA eNS1 - 206 ед. VOLKSWAGEN Touareg - 165 ед. SKODA Kodiaq - 164 ед. KIA Sportage - 162 ед. TOYOTA Prado - 155 ед. VOLKSWAGEN ID.UNYX - 131 ед.

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