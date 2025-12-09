$42.060.13
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 13506 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕС
8 декабря, 18:20 • 25670 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 24556 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в Лондоне
8 декабря, 14:55 • 30113 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 29575 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 32118 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 42016 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 38053 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28 • 18865 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Нефть дешевеет на фоне мирных переговоров по войне в Украине и ожиданий решения ФРС США

Киев • УНН

 • 1024 просмотра

Цены на нефть снизились во вторник после падения на 2% накануне. Фьючерсы на Brent упали до $62,41 за баррель, а WTI — до $58,75.

Нефть дешевеет на фоне мирных переговоров по войне в Украине и ожиданий решения ФРС США

Цены на нефть во вторник несколько снизились, расширив потери с 2% падения на предыдущей сессии, при этом рынки внимательно следят за мирными переговорами по прекращению войны россии в Украине и предстоящим решением по процентным ставкам США, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 8 центов, или 0,1%, до 62,41 доллара за баррель в 04:09 по Гринвичу (06:09 по Киеву). Американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 58,75 доллара, подешевев на 13 центов, или 0,2%.

Оба контракта упали более чем на 1 доллар за баррель в понедельник после того, как Ирак возобновил добычу на нефтяном месторождении West Qurna 2 компании Lukoil, одном из крупнейших в мире.

"Возвращение цены на нефть Brent к 62 долларам плавно согласуется с более широкой ситуацией за декабрь, - сказала старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева. - Шум вокруг потенциальных сбоев в Ираке стих за одну ночь, и рынок быстро вернулся к своей основной теме - достаточного предложения и осторожных ожиданий спроса".

Украина поделится пересмотренным мирным планом с США после переговоров в Лондоне между Президентом Владимиром Зеленским и лидерами Франции, Германии и Великобритании, пишет издание.

"Нефть держится в узком торговом диапазоне, пока мы не получим лучшего представления о том, каким путем пойдут мирные переговоры", - сказал главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

"Если переговоры срываются, мы ожидаем роста цен на нефть, или если будет достигнут прогресс, и есть вероятность возобновления поставок россии на мировой энергетический рынок, ожидается снижение цен", - добавил он.

По данным источников, знакомых с этим вопросом, страны "Группы семи" и Европейский Союз ведут переговоры о замене потолка цены на экспорт российской нефти полным запретом морских перевозок, чтобы уменьшить доходы россии от нефти.

Также на радаре находится решение Федеральной резервной системы по политике, которое должно быть принято в среду, при этом рынки оценивают снижение ставки на четверть пункта с вероятностью 87%.

Более низкие процентные ставки обычно являются положительным фактором для спроса на нефть, учитывая снижение стоимости заимствований, хотя некоторые аналитики были осторожны относительно того, насколько это может повлиять на цены на нефть на данный момент.

"Хотя рынки в значительной степени заинтересованы в предстоящем решении ФРС по политике, которое будет принято в среду, относительно возможного снижения на 25 базисных пунктов, что может оказать краткосрочную поддержку нижней границе диапазона $60-65, более широкая ценовая структура остается закрепленной ожиданиями перепредложения (нефтяного рынка) в 2026 году", - сказала Сачдева из Phillip Nova.

Юлия Шрамко

