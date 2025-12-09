Нефть дешевеет на фоне мирных переговоров по войне в Украине и ожиданий решения ФРС США

Цены на нефть во вторник несколько снизились, расширив потери с 2% падения на предыдущей сессии, при этом рынки внимательно следят за мирными переговорами по прекращению войны россии в Украине и предстоящим решением по процентным ставкам США, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 8 центов, или 0,1%, до 62,41 доллара за баррель в 04:09 по Гринвичу (06:09 по Киеву). Американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 58,75 доллара, подешевев на 13 центов, или 0,2%.

Оба контракта упали более чем на 1 доллар за баррель в понедельник после того, как Ирак возобновил добычу на нефтяном месторождении West Qurna 2 компании Lukoil, одном из крупнейших в мире.

"Возвращение цены на нефть Brent к 62 долларам плавно согласуется с более широкой ситуацией за декабрь, - сказала старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева. - Шум вокруг потенциальных сбоев в Ираке стих за одну ночь, и рынок быстро вернулся к своей основной теме - достаточного предложения и осторожных ожиданий спроса".

Украина поделится пересмотренным мирным планом с США после переговоров в Лондоне между Президентом Владимиром Зеленским и лидерами Франции, Германии и Великобритании, пишет издание.

"Нефть держится в узком торговом диапазоне, пока мы не получим лучшего представления о том, каким путем пойдут мирные переговоры", - сказал главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

"Если переговоры срываются, мы ожидаем роста цен на нефть, или если будет достигнут прогресс, и есть вероятность возобновления поставок россии на мировой энергетический рынок, ожидается снижение цен", - добавил он.

По данным источников, знакомых с этим вопросом, страны "Группы семи" и Европейский Союз ведут переговоры о замене потолка цены на экспорт российской нефти полным запретом морских перевозок, чтобы уменьшить доходы россии от нефти.

Также на радаре находится решение Федеральной резервной системы по политике, которое должно быть принято в среду, при этом рынки оценивают снижение ставки на четверть пункта с вероятностью 87%.

Более низкие процентные ставки обычно являются положительным фактором для спроса на нефть, учитывая снижение стоимости заимствований, хотя некоторые аналитики были осторожны относительно того, насколько это может повлиять на цены на нефть на данный момент.

"Хотя рынки в значительной степени заинтересованы в предстоящем решении ФРС по политике, которое будет принято в среду, относительно возможного снижения на 25 базисных пунктов, что может оказать краткосрочную поддержку нижней границе диапазона $60-65, более широкая ценовая структура остается закрепленной ожиданиями перепредложения (нефтяного рынка) в 2026 году", - сказала Сачдева из Phillip Nova.

