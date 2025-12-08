Ирак готовится передать долю "Лукойла" в нефтяном месторождении американской компании, США поддерживают предложение
Киев • УНН
Министерство нефти Ирака предложило американским компаниям взять на себя контрольный пакет акций месторождения "Западная-Курна-2", принадлежащий российской фирме "Лукойл". Это решение принято на фоне благоприятной позиции администрации Трампа относительно перехода российских глобальных активов к американским игрокам.
Решение Ирака прозвучало за несколько дней до окончания срока действия санкционной отмены для российской компании. Месторождение "Западная-Курна-2" имеет стратегическое значение, поскольку на нем добывается около 10% сырой нефти страны.
Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что администрация Трампа отдает предпочтение тому, чтобы российские активы по всему миру переходили под контроль американских фирм.
Хотя Министерство нефти Ирака не назвало конкретных компаний, среди потенциальных претендентов на долю "Лукойла" фигурируют такие американские гиганты, как Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp.
По имеющейся информации, Ирак отдаст предпочтение компании Exxon, которая ранее уже эксплуатировала соседнее нефтяное месторождение "Западная-Курна-1".
