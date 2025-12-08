Ирак готовится передать долю "Лукойла" в нефтяном месторождении американской компании, США поддерживают предложение

$42.060.13
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
14:34 • 11799 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
13:22 • 17763 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
13:00 • 22979 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
12:25 • 23736 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
11:28 • 16339 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 26524 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
8 декабря, 10:37 • 13438 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
8 декабря, 10:00 • 13506 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
8 декабря, 09:33 • 13411 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
13:00 • 22984 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
12:25 • 23737 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 26524 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 33536 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 33535 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 54106 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 64356 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 65138 просмотра
Ирак готовится передать долю "Лукойла" в нефтяном месторождении американской компании, США поддерживают предложение

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Министерство нефти Ирака предложило американским компаниям взять на себя контрольный пакет акций месторождения "Западная-Курна-2", принадлежащий российской фирме "Лукойл". Это решение принято на фоне благоприятной позиции администрации Трампа относительно перехода российских глобальных активов к американским игрокам.

Ирак готовится передать долю "Лукойла" в нефтяном месторождении американской компании, США поддерживают предложение

Иракское Министерство нефти обратилось к американским компаниям с предложением взять на себя контрольный пакет акций гигантского нефтяного месторождения "Западная-Курна-2", принадлежащего российской фирме "Лукойл", на фоне благоприятной позиции администрации Трампа относительно перехода российских глобальных активов к американским игрокам. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Решение Ирака прозвучало за несколько дней до окончания срока действия санкционной отмены для российской компании. Месторождение "Западная-Курна-2" имеет стратегическое значение, поскольку на нем добывается около 10% сырой нефти страны.

Еще одна компания из США рассматривает возможность приобретения активов российского "Лукойла"17.11.25, 23:19 • 3634 просмотра

Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что администрация Трампа отдает предпочтение тому, чтобы российские активы по всему миру переходили под контроль американских фирм.

Из-за санкций американское подразделение российского "Лукойла" обращается к малым банкам, поскольку крупные отказались от сотрудничества05.12.25, 16:21 • 3307 просмотров

Хотя Министерство нефти Ирака не назвало конкретных компаний, среди потенциальных претендентов на долю "Лукойла" фигурируют такие американские гиганты, как Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp.

По имеющейся информации, Ирак отдаст предпочтение компании Exxon, которая ранее уже эксплуатировала соседнее нефтяное месторождение "Западная-Курна-1".

Нефтяной гигант Exxon заинтересовался покупкой доли "Лукойла" в месторождении Западная Курна-2: Ирак подтверждает переговоры – Reuters02.12.25, 16:31 • 2723 просмотра

Степан Гафтко

